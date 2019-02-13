Житель Ребрихинского района Алтайского края осужден за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что мужчина, ранее лишенный права управления транспортными средствами, в сентябре прошлого года вновь сел за руль мотоцикла, будучи пьяным.

"При задержании сотрудниками ГИБДД подсудимый оказывал сопротивление, пытался скрыться с места происшествия, а также при составлении процессуальных документов представился своим родным братом. В ходе предварительного расследования и судебного заседания вину в совершенном преступлении не признал, а в судебном заседании пояснил, что на записи видеорегистратора, установленного в служебном автомобиле сотрудников ГИБДД, запечатлено иное лицо", – добавляют в правоохранительном ведомстве.

Суд счел мужчину виновным и приговорил его к 250 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок полтора года.