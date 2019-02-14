Активисты барнаульского сообщества "Шпиль" во главе с урбанистом Сергеем Устиновым подготовили специальную карту с концентрацией мест ДТП в городе за последние три года. На карту были занесены все происшествия с погибшими и пострадавшими, произошедшие на дорогах Барнаула, с 1 января 2015 года по декабрь 2018 года.

Так, согласно подсчетам, за это время в ДТП в краевой столице погибло 167 человек, причем 99 из них пешеходы и 3 велосипедиста. Что касается пострадавших, то их количество составило 6920 человек. Из них 2476 – пешеходы, а 131 – велосипедисты. Всего же за это время в Барнауле произошло 5705 ДТП. Основными нарушениями стали наезды на пешеходов, столкновения автомобилей и падение пассажиров.

Более подробно ознакомиться с статистикой можно по специальной ссылке.