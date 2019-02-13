Фото: vk.com/incident22

Портрет ветерана из "Бессмертного полка" поставили у мусорного бака в Барнауле – данный факт активно обсуждают в социальных сетях представители городского сообщества.

Об этом случае сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". "Вчера, 12 февраля, в вечернее время возле 4-го подъезда дома №36 по улице Взлетная одним из жильцов в мусорном контейнере был обнаружен портрет ветерана", – отмечается в заметке.

Обнаруживший портрет мужчина, выражая свое отношение к этому, отметил, что потомки предали память ветерана.

Горожане уже начали активно обсуждать эту историю. Большинство комментаторов сходятся в мысли, что такой поступок является проявлением неуважения.

Между тем, причины, заставившие выставить портретную фотографию ветерана к мусорному баку, остаются неизвестными.