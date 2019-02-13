Фото: vk.com/incident22
Портрет ветерана из "Бессмертного полка" поставили у мусорного бака в Барнауле – данный факт активно обсуждают в социальных сетях представители городского сообщества.
Об этом случае сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". "Вчера, 12 февраля, в вечернее время возле 4-го подъезда дома №36 по улице Взлетная одним из жильцов в мусорном контейнере был обнаружен портрет ветерана", – отмечается в заметке.
Обнаруживший портрет мужчина, выражая свое отношение к этому, отметил, что потомки предали память ветерана.
Горожане уже начали активно обсуждать эту историю. Большинство комментаторов сходятся в мысли, что такой поступок является проявлением неуважения.
Между тем, причины, заставившие выставить портретную фотографию ветерана к мусорному баку, остаются неизвестными.
Комментарии
Ну так, скрепоносненько, из разряда тверка на Вечном огне, и георгиевских ленточек на "фольсквагенах"
С одной стороны идиот, и с другой стороны куча идиотов с аграрно-патриархальным сознанием.
Несколько лет назад мы купили квартиру у одинокой пенсионерки, личность известная в городе, детей не было, а родственники продававшие квартиру оставили нам вот такое богатство хозяйки как почетные грамоты, фото в книгах, портреты!!! И как вы думаете что нам было делать с этим? Человек нам незнаком, а родственникам все это было просто не нужно. Так вот все это мы также унесли на мусорку, было ужасно стыдно и жалко вот такое отношение к ней, но что было делать
Только в стране идиотов столичную площадь превращают в кладбище и на этом же кладбище будут устраивать языческий шабаш, носить дедов, насаженных на палки, потом аккуратно складывать их в коробочку, до следующего ходячего кладбища.
А это знаете такая есть черта у маргиналов - сакрализация отдельных правил и вещей на фоне принятия общего бардака и беспредела. То, что позволяет четко провести границу наш не наш. Правила зоны, дедовщина, жизнь в совке - всем же понятно что вроде как живём в г...не, пенять кроме как на себя не на кого, но срывать злость, выпускать агрессию нужно. Поэтому берётся некий более менее подходящий маркер. Религия этим грешит тоже... Вот и здесь найден предлог для праведного гнева. А вот такой вопрос - если не на помойку, то как утилизировать? Ситуации разные бывают. Как? Сжигать и пепел развеивать на вечным огнём?
13.02.2019 17:02
- гость
13.02.2019 17:03
- гость
13.02.2019 16:53
- гость -
Вот же кал у вас в бестолковках. его же и изрыгаете.
газету с портретом Сталина нельзя было стелить в мусорное ведро. да и вообще выбрасывать...
я бы не исключил версию провокации
представьте ситуацию - человек решил выбросить портрет. он принес на мусорку, но выкидывать в бак не стал. рядом поставил. может кто-нибудь себе заберет!
тут кто-то мимо проходил, возмутился, стал фотографировать и выкладывать в сеть...
вроде все умные, но когда надо унизить россиян, наступает радостное состояние, которое лишает всякого критического мышления
13.02.2019 17:02
- гость -
Только в стране идиотов столичную площадь превращают в кладбище
Все тебе кладбища мерещатся
Мертвые встают рядом с живыми и проходят с почетом по площадям городов, принимая дань уважения потомков. Это все что осталось, все остальные их достижения и стремления потомки не оправдали...
Взлетная... Чего вы хотите от маргиналов?
опять сегодня барнаульцы чем-то возмущены
ну нет предела возмущению.
надо было не фотать, выкладывать и возмущаться, а забрать себе домой и повесить на стену.
ВКонтактыши... Этим все сказано
Гонец из Пензы - прав.
Страну, которую этот дед защитил сдали без единого выстрела ротенбергам, абрамовичам и прочим шмондерам