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Инвестиционные советники: кому и зачем они нужны

, ИА "Амител"
Мнение экспертов: кому могут понадобиться услуги инвестиционных советников и как узнать среди них профессионалов
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Поправки в законы "О рынке ценных бумаг" и "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", вступившие в силу с 21 декабря 2018 года, легализовали привычную на Западе, но пока еще довольно редкую для нашей страны профессию – инвестиционных советников. Что это за специалисты и кому может пригодиться их помощь? Разбираемся с порталом Amic.ru.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ "ПСИХОЛОГ" В СФЕРЕ ФИНАНСОВ

Деятельность инвестиционных советников, а по-другому – финансовых консультантов в чем-то сродни работе психологов, только в одном случае специалист помогает принять грамотное решение в личной сфере, а в другом – в финансовой.

"Финансовому консультанту можно задать любой вопрос по поводу вложений", – пояснили в пресс-службе Центробанка РоссииДля кого же будет актуальна помощь такого консультанта? По сути, это может быть любой человек, желающий выгодно и обдуманно вложить деньги, – как профессионал, довольно хорошо ориентирующийся в рыночной ситуации, так и новичок, желающий повысить свою финансовую грамотность. Таким образом, услуги финансовых консультантов будут интересны тем, кому недостаточно опыта в сфере инвестиционных, брокерских и банковских услуг, но кто не хочет рисковать и терять деньги. Пригодятся они и тем, у кого нет времени разбираться в тонкостях разработки и реализации стратегий вложений, а также тем, кто имеет опыт, но желает довериться профессионалам для более быстрого и успешного инвестирования.

"Инвестиционный советник индивидуально оценивает склонность каждого клиента к риску и в зависимости от его предпочтений предлагает консервативную или агрессивную стратегию вложений, – поясняет Станислав Новиков, заместитель председателя правления ФГ БКС, глава компании "БКС Премьер", которая одной из первых в России предложила услуги финансовых советников. – В первом варианте ему, очевидно, порекомендуют вклады или облигации, а во втором – акции или иные финансовые инструменты".

Советники помогут разъяснить все тонкости инвестирования в валюту, размещения вкладов, вложения в ценные бумаги – акции и облигации, в паевые инвестиционные фонды, производные финансовые инструменты – фьючерсы. Для каждого клиента составляется персональный финансовый план, основанный на конкретных целях.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН: ЧТО ЭТО

Накопить на пенсию, квартиру или машину, путешествие или образование детей, создать финансовую "подушку безопасности" – цели людей могут быть разными, и преимущество персонального финансового плана как раз и заключается в том, что он учитывает как эти инвестиционные задачи, так и отношение человека к риску.

"Более 8 лет назад мы создали модель бизнеса, основанную на подборе наиболее оптимального инвестиционного решения на основании целей клиента и его ожиданий по доходности и риску, – отмечают в "БКС Премьер". – Инвестиционный консультант выяснит ваше настоящее отношение к риску и задаст вам необходимые вопросы, чтобы такой план составить".

План, разрабатываемый совместно с финансовым советником, позволяет обозначить суммы при заданных сроках или наоборот – спрогнозировать сроки, если известны суммы, которые человек может откладывать для достижения своих целей. К слову, при планировании учитывается распределение вложений – чтобы понижение в одних сегментах не сказалось критически на состоянии всего портфеля клиента.

КАК ВЫБРАТЬ НАДЕЖНУЮ КОМПАНИЮ

Принятые в декабре прошлого года поправки в закон, бесспорно, позволят сделать деятельность финансовых консультантов более открытой, честной и прозрачной, однако проблема недобросовестных "игроков" на этом рынке по-прежнему актуальна. Как не ошибиться с выбором финансового консультанта?

"Первое, на что нужно обратить внимание клиенту, – значится ли компания, предлагающая услуги финансового консультирования, в реестре ЦБ, – отмечает президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. – Это легко можно проверить на сайте регулятора. Кроме того, важно помнить, что инвестирование всегда связано с тем или иным риском, который необходимо для себя определить. Если вы не готовы к риску, вам необходимо сообщить об этом консультанту, который будет учитывать это при разработке вашей персональной инвестиционной стратегии".

В НФА отмечают также, что для финансовых советников разработаны базовые стандарты, призванные сделать этот рынок еще более понятным населению. К примеру, в стандартах прописано, каким должен быть договор с инвестсоветником и что должно быть в нем указано. "Если рекомендации советника не соответствуют риск-профилю клиента, то такого консультанта можно привлечь к ответственности", – добавляет Василий Заблоцкий.

"Профессиональный финансовый советник тщательно изучит инвестиционный профиль клиента, чтобы предложенные варианты инвестиций максимально соответствовали его ожиданиям, – подчеркивает глава "БКС Премьер" Станислав Новиков. – Необходимо, чтобы клиент осознавал все последствия, возможные при разных вариантах развития событий на рынке. Разумеется, профессионал всегда лучше разбирается во всех тонкостях финансовых продуктов и услуг, которых сегодня на рынке огромное множество. К примеру, в финансовой группе БКС клиент может воспользоваться практически всеми существующими в мире финансовыми продуктами".

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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