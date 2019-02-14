День всех влюбленных – праздник, который дарит весеннее настроение, объятия и улыбки близких людей. Это прекрасный повод еще раз напомнить друг другу о своих чувствах.

ТРЦ "Пионер" всегда рад дарить тепло, улыбки и подарки своим гостям.

Сегодня, 14 февраля 2019 года, с 17:00 до 20:00 посетителей торгового центра будет встречать милый котик, дарить валентинки и фотографироваться со всеми желающими.

К тому же, если сфотографироваться со своими любимыми и близкими людьми в ТРЦ "Пионер" и разместить фото в Instagram с хештегами #трцпионербарнаул_валентиновдень2019 #трцпионербарнаул_сновадаритподарки, то уже в ближайшую субботу, 16 февраля, на концерте музыкальной группы Gang Band можно получить в подарок сертификат на 2000 рублей в ресторан "Кинза&Мята", сертификат на 1000 рублей в кофейню MyCoffee или 2 билета в кинотеатр PIONEER.

Победят публикации, набравшие наибольшее количество "лайков". И не забудьте подписаться на аккаунт "Пионера" в Instagram, чтобы всегда в числе первых узнавать о приятных акциях.

16 февраля в 17:00 на 4 этаже ТРЦ "Пионер" День всех влюбленных будет продлен – можно согреть друг друга вниманием, фотографироваться, выигрывать приятные подарки и проводить время вместе под классную музыку группы Gang Band.

ТРЦ "Пионер"

г. Барнаул, пр-т Ленина, 102в

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