Глава Tesla и владелец компании SpaceX Илон Маск на русском языке прокомментировал опубликованное ранее телеканалом НТВ видео с "Жигулями".

Мы спросили Илона Маска, как ему "Жигули" задом наперед. И он ответил — на русском языке pic.twitter.com/Pur2P84rLS — НТВ (@ntvru) 13 февраля 2019 г.

В Twitter НТВ был размещен видеоролик, на котором по дороге едет задом наперед автомобиль ВАЗ, прозванный "самоходным инфарктом". В подписи говорилось: "Как тебе такое, Илон Маск?" В ответ на это Маск написал в комментариях: "Ха-ха, офигенно".

Ранее сообщалось, что водитель и создатель "самоходного инфаркта" наказан. В отношении него составили три административных протокола, а также провели с ним "поучительную беседу". Регистрация автомобиля аннулирована. Вывести его на дорогу водитель сможет только после того, как приведет конструкцию машины в порядок.

По данным ГИБДД, ставропольским Кулибиным оказался 18-летний житель Невинномысска, стаж вождения которого менее года.