14 февраля по всему миру отмечают День влюбленных. О любви снимают фильмы, пишут книги и песни. Говорят, что прийти она может к каждому, независимо от социального статуса, финансового положения и возраста. Но что она такое на самом деле, пока не знает никто. Даже эмоции она вызывает разные: от счастья до боли. Ученые пытаются разложить ее на атомы, чтобы выяснить, что есть любовь с научной точки зрения. Споры о любви ведутся испокон веков. И у каждого своя правда.

Amic.ru собрал подборку цитат великих людей о любви. А вы согласны с ними?