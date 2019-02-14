14 февраля по всему миру отмечают День влюбленных. О любви снимают фильмы, пишут книги и песни. Говорят, что прийти она может к каждому, независимо от социального статуса, финансового положения и возраста. Но что она такое на самом деле, пока не знает никто. Даже эмоции она вызывает разные: от счастья до боли. Ученые пытаются разложить ее на атомы, чтобы выяснить, что есть любовь с научной точки зрения. Споры о любви ведутся испокон веков. И у каждого своя правда.
Amic.ru собрал подборку цитат великих людей о любви. А вы согласны с ними?
Комментарии
любовь - высшая стадия проявления эгоизма
Весьма однобоко подобраны цитаты. Считаю что настоящая любовь безкорыстна и не надо её путать со страстью, вожделением и тем более сексом. Хотя конечно в последнее время делается всё чтобы путали)
*Любовь - универсальная энергия жизни, обладающая способностью превращать злые страсти в страсти творческие. Николай Бердяев
*Бедна любовь, если ее можно измерить. Уильям Шекспир
*Когда любишь, хочется что-то делать во имя любви. Хочется жертвовать собой. Хочется служить. Эрнест Хемингуэй
*Если верность кому-то доставляет тебе удовольствие – это любовь. Джулия Эндрюс
Любовь при думали русские, чтобы денег не платить. - Французские путаны
)))