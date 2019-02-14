Четверг, 14 Февраль, 08:09

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,68
€ 74,39
238022
Обь
-18см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЧП в барнаульском аэропорту День святого Валентина-2019Споры по рубкам в ленточных борах Алтайского края
Новости

Известный общественник проверит аэропорт Барнаула после ЧП с трапом

, ИА "Амител"
Глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов приедет на Алтай

Фото: transport-news.ru

Глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов с 18 по 20 февраля побывает в Новосибирске и Барнауле, где проверит работу местных аэропортов. Как сообщает портал "Новости транспорта", Зотов встретится с представителями органов власти и транспортными организациями. Повод для визита – инцидент с трапом в барнаульском аэропорту, где пострадали несколько человек.

"Все больше жалоб от пассажиров поступает на работу общественного транспорта Сибири, иногда это объективные факторы, в том числе бюджетные ограничения, – отмечает Илья Зотов. – Но есть случаи откровенной халатности со стороны транспортных предприятий. Задача – донести позицию пассажиров до власти", – сообщил изданию Илья Зотов.

Помимо аэропортов гость проверит городские и междугородние автобусы, такси и вокзалы. Зотов планирует представить свое видение их работы на основе международного опыта и запросов пассажиров. Например, развитие скоростного ж/д сообщения между Новосибирском и Барнаулом. Или превращения аэропорта Барнаула в крупный хаб.

Отметим, что 12 февраля сразу 5 человек упали с трапа при входе в самолет в Барнауле, который летел в Москву. Двое пострадавших отказались от госпитализации, однако у одного диагностирован перелом ноги. Остальные отделались ушибами. По предварительным данным причиной инцидента стал дефект трапа.

Читайте также в сюжете: ЧП в барнаульском аэропорту
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

14.02.2019 07:49
- гость -

попрыгает на других трапах
пусть ради интереса пройдет разок в общей очереди на полет по зарубежному чартерному рейсу и обратно

0  0
14.02.2019 08:01
гость

известный? в узких кругах?

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
08:02
Что нельзя делать в Сретение Господне и почему в этот день нельзя далеко уезжать из дома 0
07:50
Депутаты пересмотрят компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ в Барнауле 2
07:45
Алтайский малый и средний бизнес в 2018 году привлек на 21,5% больше кредитов 0
07:34
Активисты составили карту самых резонансных ДТП в Барнауле за три года 0
07:22
Известный общественник проверит аэропорт Барнаула после ЧП с трапом 2
07:15
Где в Барнауле научиться готовить у шеф-поваров и весело провести время 0
07:03
Квартиру у леса с гипоаллергенной отделкой продают в Барнауле за 10 млн руб. 0
06:48
Обман, огонь, игра: что такое любовь по мнению великих людей 0
06:32
Признания в любви, которые не оставят вас равнодушными 1
06:23
Выхода пока нет: насколько в России и на Алтае остра проблема замены лифтов 1
06:14
Слабый снег и небольшой минус: прогноз погоды в Алтайском крае на 14 февраля 0
06:01
Поток, который мы потеряем, или Место нового жилого квартала в Барнауле 6
05:01
Затраты на покупку комнаты в Барнауле окупятся за 11 лет, если ее всегда сдавать 0
04:28
"Муж на час" по имени Петр по-быстрому повесил карниз и изнасиловал заказчицу 0
03:56
Ученые объяснили таинственное появление воды на Марсе 0
02:49
Минздрав планирует практически полностью искоренить аборты 2
01:58
Путин выступит с посланием Федеральному собранию на новой "арене" 0
00:24
Ученые назвали продукты, которые вызывают преждевременную смерть 0
23:58
Свинский кусь: фитнес-модель укусили за самую накачанную "точку" на теле 0
23:43
Украинскую журналистку выгнали из студии передачи "Кто против?" на "России 1" 0
23:25
Лукашенко пообещал доставлять в Россию только качественную водку и закуску 0
22:59
Депутаты Госдумы объяснили, почему МРОТ необходимо повышать плавно 0
22:35
Путин и Лукашенко покорили снежные склоны в Сочи 0
21:56
Упрощенную регистрацию прав на дачные дома предложили продлить до 2020 года 0
20:49
Жителям Алтая, у которых нет денег на опилки, бесплатно раздают отходы лесхоза 5
20:37
Бийский подросток успел сделать лишь несколько "закладок" ради "легких" денег 1
20:16
Матвиенко отвергла идею перехода к прямым выборам сенаторов 1
19:59
Минздрав подсчитал и курящих россиян, и переставших курить 0
19:34
Экс-полицейский из Новосибирска осужден условно за "решение вопроса" на Алтае 0
19:08
Коротко о главном: продажа Дворца спорта, проезд по картам и рубки леса
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 13 февраля
18:53
Госдума отклонила предложение создать институт "наказов избирателей" депутатам 1
18:32
Останки троих жителей Алтая найдены в сгоревшем доме на пасеке 0
18:22
ГИБДД сообщило подробности ДТП с опрокидыванием автомобиля в Барнауле 5
18:04
Серьезное ДТП произошло в Барнауле на ледяной после коммунальной аварии дороге 5
17:48
Пьяный байкер на Алтае устроил побег от полиции и "примерил" личность брата 0
17:33
"Ха-ха, офигенно": Илон Маск на русском прокомментировал видео с "Жигулями" 0
17:23
Стоп-кадр. Ван Гог на Потоке в Барнауле 1
17:12
Чем знаменит Черный майор Борис Керимбаев 1
17:03
Жириновский, говоря о суверенном интернете, предложил урегулировать еще и любовь 0
16:49
Барнаульцы возмущены выброшенным портретом ветерана из "Бессмертного полка" 15
16:33
Друзь прокомментировал обвинения в подкупе на "Кто хочет стать миллионером?" 8
16:22
Чем глава Татарстана расстроил Владимира Путина 5
16:11
Стало известно, где в Барнауле может появиться первая в городе велодорожка 11
16:02
СК проверит смерть ученика на уроке в Приморье: реанимация через полтора часа 7
15:48
Что такое инфляция и как она отражается на жизни россиян 4
15:32
Оплату проезда банковской картой начали тестировать в барнаульских автобусах 0
15:21
Орешкин успокоил: еще повышения пенсионного возраста не ожидается до 2036 года 10
15:13
Жители Горно-Алтайска жалуются на горы снега после очистки улицы 0
15:02
Медведев пообещал экономике России мощную "гравитацию" 21
14:51
"Росконтроль" протестировал марки черного крупнолистового чая на вкус и плесень 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.