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Глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов с 18 по 20 февраля побывает в Новосибирске и Барнауле, где проверит работу местных аэропортов. Как сообщает портал "Новости транспорта", Зотов встретится с представителями органов власти и транспортными организациями. Повод для визита – инцидент с трапом в барнаульском аэропорту, где пострадали несколько человек.

"Все больше жалоб от пассажиров поступает на работу общественного транспорта Сибири, иногда это объективные факторы, в том числе бюджетные ограничения, – отмечает Илья Зотов. – Но есть случаи откровенной халатности со стороны транспортных предприятий. Задача – донести позицию пассажиров до власти", – сообщил изданию Илья Зотов.

Помимо аэропортов гость проверит городские и междугородние автобусы, такси и вокзалы. Зотов планирует представить свое видение их работы на основе международного опыта и запросов пассажиров. Например, развитие скоростного ж/д сообщения между Новосибирском и Барнаулом. Или превращения аэропорта Барнаула в крупный хаб.

Отметим, что 12 февраля сразу 5 человек упали с трапа при входе в самолет в Барнауле, который летел в Москву. Двое пострадавших отказались от госпитализации, однако у одного диагностирован перелом ноги. Остальные отделались ушибами. По предварительным данным причиной инцидента стал дефект трапа.