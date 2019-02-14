Фото: transport-news.ru
Глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов с 18 по 20 февраля побывает в Новосибирске и Барнауле, где проверит работу местных аэропортов. Как сообщает портал "Новости транспорта", Зотов встретится с представителями органов власти и транспортными организациями. Повод для визита – инцидент с трапом в барнаульском аэропорту, где пострадали несколько человек.
"Все больше жалоб от пассажиров поступает на работу общественного транспорта Сибири, иногда это объективные факторы, в том числе бюджетные ограничения, – отмечает Илья Зотов. – Но есть случаи откровенной халатности со стороны транспортных предприятий. Задача – донести позицию пассажиров до власти", – сообщил изданию Илья Зотов.
Помимо аэропортов гость проверит городские и междугородние автобусы, такси и вокзалы. Зотов планирует представить свое видение их работы на основе международного опыта и запросов пассажиров. Например, развитие скоростного ж/д сообщения между Новосибирском и Барнаулом. Или превращения аэропорта Барнаула в крупный хаб.
Отметим, что 12 февраля сразу 5 человек упали с трапа при входе в самолет в Барнауле, который летел в Москву. Двое пострадавших отказались от госпитализации, однако у одного диагностирован перелом ноги. Остальные отделались ушибами. По предварительным данным причиной инцидента стал дефект трапа.
Комментарии
попрыгает на других трапах
пусть ради интереса пройдет разок в общей очереди на полет по зарубежному чартерному рейсу и обратно
известный? в узких кругах?
14.02.2019 07:49
- гость -
Вылет еще ерунда, а вот прилет - это жесть.
Что изменит проверка "известного" общественника?
в узких кругах? уже не бывает))))
а вот прилет - это жесть. угу, точно, как вспомню...
Очередная говорящая голова из большого города решила покататься по провинции...
Не знаю такого общественника. Я думал кто из местных назвал себя известным.
Кто этот человек? что изменит его приезд? какие у него полномочия и кем ему даны? Хоть для кого то его выводы будут обязательны к исполнению (для чиновников)? И самое главное зачем тогда все это сообщать с видом что приедет некий миссия и решит все проблемы???