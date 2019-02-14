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Последний шанс: новый дом в популярном районе Барнаула поступил в продажу

, ИА "Амител"
Начались продажи квартир в новой жилой многоэтажке микрорайона "Дружный-2"

11 февраля квартиры еще в одном доме в комфортабельном квартале "Дружный-2" поступили в продажу.  

17-этажный дом по адресу: ул. 65 лет Победы, 9, с улучшенными планировками будет выполнен из утепленных панелей, а для первых четырех этажей предусмотрен теплый навесной вентилируемый фасад. В каждом подъезде, согласно проекту, по два грузовых лифта, контейнеры для раздельного сбора мусора.

Просторные чистые дворы с парковочными местами, яркими детскими площадками и газонами традиционно украсят территорию вокруг дома. В многоэтажке предлагаются 1-, 2-, 3-комнатные квартиры площадью до 60 кв.м.

Дом уже в стадии строительства. Это пятый жилой объект в квартале "Дружный-2" от компании "Жилищная инициатива". 

Район пользуется популярностью среди барнаульцев, прежде всего благодаря сданному рядом микрорайону "Дружный", в котором построены детский сад и школа, имеется масса детских и спортивных площадок.

В домах микрорайона "Дружный-2", выставленных на продажу чуть ранее, почти не осталось свободных квартир, поэтому дом на ул. 65 лет Победы, 9 – это последний шанс приобрести квартиру в престижном жилом квартале от одного из ведущих застройщиков Барнаула.

Застройщик ООО "Строительная инициатива"
Офисы продаж: 
ул. Крупской, 86, телефон: (3852) 505-313
ул. Власихинская, 99, телефон: (3852) 505-414
ул. С. Семенова, 11 (офис продаж в "Дружном"), телефон: (3852) 505-212
Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.02.2019 09:58
- гость -

последний шанс, надо брать.... утром 2 часа оттуда выбираться в центр, а вечером 3 часа добираться домой из центра!

0  0
14.02.2019 10:50
- гость -

14.02.2019 09:58
- гость -
и еще пару часов вокруг дома кружить в поисках места для парковки

0  0
14.02.2019 11:18
Александр

О парковках совсем не думают.

0  0
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