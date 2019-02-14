Небольшой снег ожидается в Алтайском крае в четверг, 14 февраля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

"В северных районах небольшой снег, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман", – сообщают синоптики.

Дневные температуры составят -4...-9 градусов, местами в восточных районах будет до -14 градусов. Ветер будет юго-западный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле будет без осадков, на дорогах гололедица. Дневные температуры составят -7...-9 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.