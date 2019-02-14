Малый и средний бизнес Алтайского края в 2018 году привлек на 21,5% больше кредитов, чем годом ранее. По информации регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, объем кредитования предпринимательского сектора составил 82,3 млрд рублей (8 млрд рублей приходится на индивидуальных предпринимателей). Темп роста кредитования малого и среднего бизнеса в Алтайском крае превышает общероссийский и среднесибирский показатели.

Власти Алтайского края объясняют такую активность алтайского бизнеса упрощением доступа к заемным ресурсам и развитием финансовых институтов поддержки бизнеса, созданных правительством региона. Речь идет об Алтайском фонде развития малого и среднего бизнеса и Алтайском фонде микрозаймов, которые предоставляют льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов.

Как сообщили в Отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, предприниматели региона чаще всего используют именно банковские кредиты и редко прибегают к другим источникам капитала.

"Помимо кредитов могут быть доступны и другие источники финансирования, например, облигации. У нас они не используются, а в семи из десяти регионов округа такая практика уже есть", – говорит управляющий барнаульским отделением Банка России Татьяна Винокурова.

Чтобы познакомить алтайский бизнес с альтернативными источниками капитала и преимуществами рынка ценных бумаг или проектного финансирования, барнаульское отделение Банка России и Министерство имущественных отношений Алтайского края подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие три года.