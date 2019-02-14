Фото: avito.ru

Элитную трехкомнатную квартиру площадью 117 квадратных метров в закрытом поселке на Змеиногорском тракте в Барнауле продают за 10 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено в кирпичном высотном доме в экологически чистом районе.

"Территория полностью закрыта и находится под круглосуточным видеонаблюдением и охраной. В шаговой доступности сосновый бор, где можно покататься на лыжах, пройтись подышать свежим лесным воздухом или просто покормить белочек", – отмечает автор объявления.

В квартире выполнен дизайнерский ремонт с использованием экологически чистых, гипоаллергенных материалов из Италии и Германии. Полы выполнены из натуральной пробки, зона кухни, входа в квартиру и санузлы выложены плиткой, обустроен теплый пол. Потолки в квартире – многоуровневые.

"Имеется просторная оборудованная гардеробная, гостевой санузел и шикарная ванная комната для собственников. В каждой комнате установлен кондиционер. Встроенная очень дорогая красивая и функциональная кухня оборудована варочной панелью, духовым шкафом, посудомоечной машиной и диспоузером", – добавляет продавец.