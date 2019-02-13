Останки троих жителей Алтая найдены в сгоревшем доме на пасеке

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту обнаружения человеческих останков при возгорании дома в Майминском районе, сообщает региональный СК.

8 февраля 2019 года к следствию поступило сообщение об обнаружении фрагментов костей человека. Останки находились в сгоревшем доме на пасеке, расположенной в лесном массиве недалеко от села Алферово Майминского района.

Выехавшие на место происшествия сотрудники осмотрели место возгорания. При проведении первоначальных проверочных мероприятий установлено, что с начала февраля в доме находились местные жители: мужчины 1957 и 1981 гг. рождения и женщина 1976 г. рождения.

В рамках доследственной проверки получены объяснения от родственников погибших, по фрагментам костных останков назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").