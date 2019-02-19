Кто такой настоящий мужчина? Каждый вкладывает в этот собирательный образ свое значение. Но все-таки есть определенный перечень качеств, которыми такой мужчина обладает. Он сильный. Он сосредоточенный. Он держит свое слово. Он защищает близких и то, что ему дорого. Настоящий мужчина должен построить дом, посадить дерево и воспитать сына, а может, и дочь. У истинного мужчины есть его путь и его дело. Как минимум, настоящий мужчина умеет работать и работы не боится. А еще он читает книги.

Подобрать увлекательное чтение легко для самого любимого мужчины, коллеги и руководителя, творческого парня, родного и озорного, крутого профессионала, интеллектуала, папы и дедушки, сына, внука, одноклассника. Сеть книжных магазинов "Читай-город" готова помочь вам в этом интересном деле.

Алексей Иванов "Тобол. Много званых"

Перед вами – специальное издание к премьере фильма "Тобол", который выходит на экраны страны. В эпоху великих реформ Петра I "Россия молодая" закипела даже в дремучей Сибири. Нарождающаяся империя крушила в тайге воеводское средневековье. Народы и веры перемешались. Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры и чиновники, каторжники, инородцы, летописцы и зодчие, китайские контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, православные миссионеры и воинственные степняки джунгары – все они вместе, враждуя между собой или спасая друг друга, творили судьбу российской Азии. Эти обжигающие сюжеты Алексей Иванов сложил в роман-пеплум "Тобол". "Тобол. Много званых" – первая книга романа.

Сергей Лукьяненко "Кайноzой"

"КайноZой" – продолжение романа "Кваzи", второе и заключительное произведение Сергея Лукьяненко о зомби. Один мертвый поезд. Один мертвый город. Одна неделя, чтобы спасти мертвый мир. На сей раз герой романа, московский полицейский Денис Симонов, отправляется в Петербург, который находится под контролем кваzи – разумных "живых мертвецов".

Мария Семенова "Братья"

В книгах Марии Семеновой переплетаются исторические факты и вымысел. Жанр, в котором она пишет, называется "славянское фэнтези". События цикла "Братья" происходят после ужасной катастрофы – Беды. Она погрузила мир в бесконечную зиму. Могущественная империя разрушена, уцелели лишь независимые племена на окраине. В лесной деревне, в одной семье растут два мальчика: родной сын Сквара и приемный Светел – царевич-сирота, чудом спасенный в эти тяжелые времена. Сквара становится его старшим братом, лучшим другом и защитником. Но однажды Сквару похищают, и вскоре Светел отправляется на поиски брата. Суждено ли им встретиться?

Юлия Яковлева "Укрощение красного коня"

На дворе 1931 год. Будущие красные маршалы и недобитые коннозаводчики царской России занимаются улучшением орловской породы рысаков. Селекцией в крупном масштабе занято и государство – насилием и голодом, показательными процессами и ловлей диверсантов улучшается советская порода людей. Следователь Зайцев берется за дело о гибели лошадей. Но уже не так важно, как он найдет преступника, самое главное – кого за время расследования он сумеет вытолкнуть из-под копыт страшного красного коня…

Юлия Яковлева делает то, на что не отважился до нее ни один писатель – перемещает классический детективный сюжет в сталинскую эпоху. И меняет наши представления о детективе, а заодно и о всей литературе.

Анджей Сапковский "Ведьмак"

Одна из лучших фэнтези-саг за всю историю существования жанра. Оригинальное, масштабное эпическое произведение, одновременно и свободное от влияния извне, и связанное с классической мифологической, легендарной и сказовой традицией. Шедевр не только писательского мастерства Анджея Сапковского, но и переводческого искусства Евгения Павловича Вайсброта. "Сага о Геральте" – в одном томе. Бесценный подарок и для поклонника прекрасной фантастики, и для ценителя просто хорошей литературы. Перед читателем буквально оживает необычный, прекрасный и жестокий мир литературной легенды, в котором обитают эльфы и гномы, оборотни, вампиры и "низушки"-хоббиты, драконы и монстры – но прежде всего ЛЮДИ.

Максим Батырев "45 татуировок личности"

Имя Максима Батырева широко известно в российском бизнес-сообществе. Его карьерный путь можно назвать выдающимся, и это не будет преувеличением. Рядовая должность сотрудника отдела продаж – 15 лет назад. Собственная компания Batyrev Consulting Group, работающая по семи направлениям – сегодня.

Лучший продавец. Лучший руководитель отдела. Лучший коммерческий директор года России. Лучший автор года России в номинации "Бизнес-литература". Десятки самых разных достижений – и одна фамилия на всех дипломах. Конечно, в каждой сфере необходимы свои профессиональные навыки, которые приобретаются и оттачиваются с годами. Но за ними стоит кое-что фундаментальное. Это качества вашей личности. Они приводят к чемпионским эпитетам "первый", "лучший" и "самый" в любом деле. Они помогают идти к поставленным целям и добиваться успеха. Именно о них рассказывает Максим Батырев в своей новой книге "45 татуировок личности".

Георгий Черданцев "Истории чемпионатов мира"

Георгий Черданцев – популярный футбольный комментатор и телеведущий, обладатель многочисленных журналистских премий и наград. Он комментировал и освещал матчи пяти чемпионатов мира.

В своей книге он сделал то, что прежде не удавалось никому: объединил в одном произведении самые яркие и значительные события всех чемпионатов мира по футболу, начиная с 1930 года.

Главное в этих историях – люди. Пеле и Пушкаш, Яшин и Нетто, Баджо и Зидан, Кройф и Бекхэм, а также многие другие звезды разных эпох – глазами автора. Помимо этих портретов в книгу вошли удивительные, забавные и курьезные истории, рассказанные от первого лица легендарными советскими футболистами Симоняном и Непомнящим, Бышовецем и Пономаревым.

Тимофей Баженов "Дикие истории. Дневник настоящего мужика"

Тимофей Баженов – известный телеведущий, путешественник, зоолог, специалист по выживанию. До недавнего времени он был ненаписанным многотомником удивительных приключений. Эта книга – сборник его искренних, порой суровых, порой ироничных историй о своей жизни, путешествиях по самым таинственным уголкам Земли, удивительных встречах с дикими животными и не менее дикими людьми. Каково же это – быть настоящим мужчиной, бороться с собственными страхами и оставаться верным первобытной тяге к природе и приключениям? Откройте эту книгу и взгляните на огромный мир глазами профессионального журналиста, дотошного исследователя и увлекательного рассказчика.

"Ешь и забей. Брутальные истории для настоящих парней"

Мужская кухня – брутальная, сытная, грубая и невероятно вкусная. 11 лучших шеф-поваров из самых модных ресторанов Москвы придумали и приготовили для настоящих мужчин 44 классных мощных блюда, которые наполнят дни и ночи энергией и кайфом. Режь, руби, жарь, добавляй огня, задавай перца, наслаждайся общением с друзьями, восхищай любимых девушек, ешь и забей! Эта книга для чемпионов на кухне, королей пикников и повелителей гриля. Эта книга – для тебя и лучших друзей!

"Оружие и боевая техника: вчера, сегодня, завтра"

Книга "Оружие и боевая техника: вчера, сегодня, завтра" расскажет о многих видах оружия и боевой техники. Здесь приведены технические характеристики и конструктивные особенности огнестрельного оружия, механизированных средств транспортной и огневой поддержки, танков, самолетов, описаны история их разработки и область применения. Издание поможет быстро разобраться в различных моделях и модификациях вооружения.

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