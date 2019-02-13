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ГИБДД сообщило подробности ДТП с опрокидыванием автомобиля в Барнауле

, ИА "Амител"
В ГИБДД утверждают, что дорога на этом участке ото льда очищена

Серьезное ДТП произошло 13 февраля на пересечении улиц А.Петрова – Островского. Здесь на скользкой дороге перевернулся автомобиль и столкнулся еще с одним. В пресс-службе ГИБДД сообщили подробности происшествия. 

"По предварительным данным установлено, что водитель-мужчина 1974 года рождения, управляя автомобилем "Мицубиси Кольт", в пути следования допустил наезд на препятствие (бордюр), после чего транспортное средство опрокинулось и допустило столкновение с автомобилем "Тойота Марк 2", под управлением водителя-мужчины 1983 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал", – говорится в сообщении ГИБДД. Также отмечается, что на месте аварии работает экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД города, МЧС и бригада скорой медицинской помощи.

Напомним, очевидцы отмечали, что на данном участке дороги очень скользко. Несколько дней назад здесь был порыв, вода вышла на поверхность дороги. "После аварии и потопа никто ничего не чистил", – утверждают очевидцы.

Между тем, как сообщили в ГИБДД, ведомством 8 февраля в адрес комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула выдано предписание на проведение работ по устранению последствий коммунальной аварии. Отмечается, что работники "Автодорстроя" провели механическую уборку, дорожное полотно обработано твердыми противогололедными материалами.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.02.2019 18:56
я

На это .....

0  0
13.02.2019 20:36
Дюша Метёлкин

2
13.02.2019 19:33
гость


смотрите, и Вас забанят - я каждый день советую редакции АМИК корректора нанять - а они мои посты банят. а вообще уже давно пора белый фон новостей на АМИК сменить на жОлтый (А.Блок (С)). безграмотность прет из всех щелей...... я и говорю - "разруха в головах" (М.Булгаков (С))

1  0
13.02.2019 22:49
- гость -

13.02.2019 20:36 Пишу вам лишь только потому, что покорили вы меня без остатка, столь чутко подойдя к проблеме. И знаете, раскрою вам секрет один, да там походу есть специальный человек, который получает деньги лишь за то, что банит только ваши удивительнейшие комментарии. Я даже вовсе не опешу, если этот человек еще и через камеру в вашем телефоне блюдет за вами не смыкая глаз своих.

Я лично сам заводил блокнотик и записывал все ошибки. И я пришел к любопытному умозаключению. Изначально я предположил, что здесь комментарии не сразу появляются (или вовсе не появляются) по следующим причинам, поражающим своей курьезностью:

а) из-за наличия определенных слов или неоднозначного набора букв;
б) из-за появления в определенное время, поскольку в это время проверять вручную комментарий некому, но он будет открыт после проверки;
в) если в комментарии сообщается об ошибке и открывать его смысла попросту нет. 

Согласитесь, третий вариант вызывает недоумение из-за своей чудноватости. Нет, я конечно понимаю, что на сайте есть специальная форма (выделяете текст с ошибкой и нажимаете ctrl + enter). Но ведь все это придумано для обычных людей, для серой массы...

Но мы же с вами других кровей. Я же вижу это. Как и я вы непримиримо желаете именно в комментарии негодуя изложить всю суть, вас мучает жажда надлежащим образом ткнуть на ошибку человека, а после мы еще и изволим требовать иметь возможность постоянно лицезреть комментарий, чтобы упиваться своей исключительностью при перечитывании самых полюбившихся своих комментариев.

Да, некоторые нам говорят, что таким как мы необходимо срочно отрядить самого лучшего врача из ближайшего уезда. Ибо только, скажем так, "поистине гениальный человек (да что там человек... Бог...)" будет тыкать на ошибки других людей с циничностью, забывая, что он и сам совершает ошибки в своей работе. Но мы об этом предпочитаем не думать, потому что мы еще и немного конченые люди.

0  0
13.02.2019 22:49
- гость -

Но вы меня поразили в хорошем смысле этого слова. Вы еще и укладываете все свое негодование в изысканную форму. Настолько филигранно жонглируете цитатами и именами классиков. Не сомневаюсь, вы любого восхищаете до умопомрачения своей начитанностью и личным обаянием в каждой букве, а также неоспоримым талантом уже завтра сходу применять любую новую фразу, которую лишь только сегодня услышали. Для весомости аргументов, естественно.  

Ваш глаз орла. Если у каждого человека есть особенный талант, то ваш - замечать ошибки. Да с вашим глазом, уважаемый, нужно срочно выписывать из Африки тех самых знаменитых черных животинок, которые по деревьям лазать с детства обучены, да идти на белок. Уже к следующему лету организуете свою артель, будете знамениты пушниной. 

0  0
14.02.2019 03:23
- гость -

В Кении как раз обнаружена редчайшая черная пантера. Так что много их не выписать оттуда. Обычными придется довольствоваться.

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