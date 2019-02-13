В Алтайском крае 34-летний бывший оперуполномоченный отдела полиции ОЭБ и ПК УМВД России по городу Новосибирску признан виновным в покушении на мошенничество в крупном размере, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, сообщает региональный СК.

В июле 2018 года сотруднику полиции, ранее проходившему службу в правоохранительных органах Алтайского края, стало известно, что в Барнауле в отношении местного жителя проводятся оперативно-разыскные мероприятия на предмет осуществления им незаконной предпринимательской деятельности.

"Используя свое служебное положение, полицейский предложил гражданину передать ему денежные средства в размере 300 тысяч рублей за якобы решение с оперативниками Алтайского края вопроса о прекращении проверки. В действительности намерений передавать кому-либо денежные средства он не имел, а деньгами хотел распорядиться по своему усмотрению", – говорится в сообщении ведомства.

Осуществить задуманное до конца бывшему сотруднику полиции не удалось, так как при передаче части требуемой суммы в размере 100 тысяч рублей он был задержан. После полицейский был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 50 тысяч рублей.