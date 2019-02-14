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Депутаты пересмотрят компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ в Барнауле

, ИА "Амител", Александра Черданцева
На такую компенсацию могут претендовать более 2000 барнаульцев
Более 2000 барнаульцев могут получить компенсацию за дорогие услуги ЖКХ / Фото: meter.ru

Более 2000 барнаульцев могут получить компенсацию за дорогие услуги ЖКХ / Фото: meter.ru

Депутаты Барнаульской городской думы традиционно увеличат предельный размер платы за услуги ЖКХ. Граждане, которые платят выше этого порога, смогут получить компенсацию из городского бюджета. Вопрос будет рассмотрен на заседании БГД 22 февраля, но данные, которые приводятся в этой статье, уже не изменятся.

Денежная компенсация выплачивается из бюджета за отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, тарифы на которые превышают предельный размер платы за единицу указанных коммунальных услуг для граждан, установленный БГД. Им выплачивается разница между их тарифом и этим предельным размером.

Претендовать на нее могут наниматели жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде и собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома). Денежная компенсация предоставляется в отношении одного жилого помещения по выбору заявителя, с учетом постоянно проживающих с ним членов семьи, уточнили в городской администрации.

Получение льготы носит заявительный характер, то есть на нее нужно подавать документы. Как Amic.ru сообщили в мэрии, в Барнауле потенциальных получателей компенсаций расходов на оплату ЖКУ: по теплоснабжению – более 2000 человек, по водоснабжению – более 2700 человек, по водоотведению – 200 человек. Получают компенсации более 60% от имеющих такое право. По вопросам предоставления компенсации можно обращаться по телефону 37-17-89.

Итак, предельный размер платы за единицу коммунальной услуги для граждан, проживающих во всех видах жилищного фонда независимо от формы собственности, составляет (с учетом НДС):

С 1 февраля 2019 года:

  • Холодное водоснабжение – 27,23 руб./куб. м (с 1 июля 2018 году было 26,77 руб./куб. м);
  • Водоотведение – 23,38 руб./куб. м (было 22,99 руб./куб. м);
  • Горячее водоснабжение: компонент на холодную воду – 27,23 руб./куб. м; компонент на тепловую энергию – 1 978,15 руб./Гкал;
  • Отопление – 1 978,15 руб./Гкал*.

C 1 июля 2019 года:

  • Холодное водоснабжение – 28,54 руб./куб. м;
  • Водоотведение – 24,50 руб./куб. м;
  • Горячее водоснабжение (было при однокомпонентном тарифе 153,60 руб./куб. м): компонент на холодную воду – 28,54 руб./куб. м; компонент на тепловую энергию – 2 073,10 руб./Гкал;
  • Отопление – 2 073,10 руб./Гкал* (1 945,08 руб./Гкал).

* Для граждан, которым тепло поставляет ООО "Научный городок", с 1 июля 2018 года – 1723,69 руб./Гкал, с 1 июля 2019 года – 1806,43 руб./Гкал.;

Изменения будут внесены в решение городской думы от 26.02.2010 №257 "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг".

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.02.2019 07:53
- гость -

традиционно увеличат предельный размер платы за услуги ЖКХ
ну ура

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14.02.2019 08:06
гость

Квартплата стала напоминать ипотеку ))) и когда же наши господа над людьми перестанут издеваться ) пенсия 8 платежка 4)социальное государство говорят

0  0
14.02.2019 08:36
- гость -

Не о том пишете. В статье идет речь о компенсации. Точнее о том, что компенсации не будет. Считаем, 1 июля предельный тариф 28.54р за м2. Т.е. у кого тариф выше, получит компенсацию. А у кого тариф выше, если вода 24 р примерно? Правильно, ни у кого. Компенсация не положенп. Идем дальше, отопление 2073р за гкал. Но ведь в среднем щас около 1850р, значит тариф не превышает их порога и компенсацию платить не надо. Все просто, ставь пороги выше тарифов и можно не субсидировать

0  0
14.02.2019 08:37
ремарка

А что нам теперь каждый месяц ЖКХ повышать будут?

0  0
14.02.2019 08:39
- гость -

каждые полгода и до бесконечности

0  0
14.02.2019 09:03
- гость -

Два раза в год стали тарифы индексировать, и при этом ремонт теплосетей за счет бюджета??? Мне одному это странным кажется?

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14.02.2019 10:13
Кот.Без сапог.

Пусть эти бездельники с тарифами на п.Южном разберутся. Или хотя бы сажут. кто за счёт южан гужуется.

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