В Алтайском крае 17-летний житель Бийска обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, сообщает региональный СК.
"По данным следствия, несовершеннолетний, имея финансовые трудности, решил заняться сбытом наркотических средств. В ноябре 2018 года посредством одного из мессенджеров он вступил в преступный сговор с неустановленным лицом на совершение противоправных действий", – говорится в сообщении ведомства.
В один из дней подросток забрал мелкооптовую партию наркотического средства синтетического происхождения, а затем сделал несколько мелких "закладок" с наркотиком. При раскладке он был пойман с поличным и задержан сотрудниками полиции. При личном досмотре были изъяты 17 свертков с наркотическим средством общей массой не менее 7,4 грамма, что является крупным размером.
Сам обвиняемый никогда не употреблял наркотики. В ходе следствия он полностью признал вину в содеянном и раскаялся, объяснив все желанием заработать "легкие" деньги.
Уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
ПОЛИЦИЯ, АУ
А может уже перестанем рубить палки на лохах-закладчиках и начнем выполнять СВОЮ РАБОТУ?
Весь город исписан граффити-говном продавцов дури, на кладоискателей у твоего подъезда наряд едет ЧАС минимум итд...
\цитата новости вкл\
незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере
\цитата новости выкл\
Парня не обеляю, в 17 лет за это говно взялся - мозгов нет и уже не будет
Группа лиц где, по сговору, чего они не сидят?
А, не, бред какой-то...они-ж сами и крышуют вышестоящих