Минздрав подсчитал и курящих россиян, и переставших курить

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что около 30% россиян курят, однако количество курильщиков снизилось на 21% с начала реализации антитабачной кампании, сообщает РИА "Новости".

"Тех, кто курит, сейчас около 30%; их на 21% меньше, чем было до начала активной антитабачной кампании", – сказал Салагай.

Он добавил, что те целевые показатели, согласно которым доля россиян, ведущих здоровый образ жизни, увеличится к 2020 году до 50%, а к 2025-му – до 60%, будут достигнуты.

В феврале 2013 года в России был принят антитабачный закон. Он существенно ограничил места, где разрешено курение табака. Так, курить запрещено на территориях и в помещениях образовательных организаций, учреждений культуры, спортивных объектов, а также в местах, где оказываются медицинские, реабилитационные и санаторно-курортные услуги.

Кроме того, нельзя курить на межквартирных лестничных площадках, в подъездах жилых домов, кабинах лифта, на чердаках, в подвалах, на технических этажах многоквартирных домов, а также в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов на вокзалы, в аэропорты, порты и на станции метро.

В 2013 году в России также вступил в силу запрет на любую рекламу табака. С 2014 года по антитабачному закону были установлены минимальные цены на сигареты. Кроме того, с 2014 года запрещено выкладывать табачные изделия на витрину: продавцы обязаны давать покупателям прейскурант по их просьбе. Также запрещена торговля табаком на всех вокзалах, станциях, в портах и аэропортах, а также в гостиницах.