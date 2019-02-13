Матвиенко отвергла идею перехода к прямым выборам сенаторов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предложение перейти к выборам сенаторов, с которым выступили ряд СМИ, – "тема придуманная", пишет "Парламентская газета".

Матвиенко признала экстраординарной ситуацию с бывшим коллегой, 32-летним Рауфом Арашуковым, которого задержали 30 января зале Совфеда. Экс-сенатор обвиняется в причастности к двум заказным убийствам. Она отметила, что после этого палата регионов ужесточит процедуру проверки кандидатов в сенаторы.

Спикер пояснила, что проверка кандидатов в сенаторы проводится только на предмет того, есть ли у них судимость: "В данном случае произошел сбой. Правоохранительные органы пояснили: тогда, когда кандидат избирался, за ним ничего не водилось".

Она считает, что надо уточнить критерии проверки в кандидаты сенаторов: "Здесь очень тонкая грань, связанная с вмешательством в личную жизнь. Мы будем вести эту работу, не будем торопиться. Посоветуемся с коллегами в Госдуме, с регионами".

Матвиенко сообщила, что к выборам сенаторов переходить в российском парламенте не будут, поскольку "тема эта надуманная".

"Согласно Конституции депутаты Госдумы избираются, а Совет Федерации формируется из представителей исполнительной и законодательной власти субъекта Федерации. Кого направлять в палату регионов – компетенция только региональных заксобраний, куда можно попасть, только пройдя через выборы, и губернаторов, которые определяют кандидатов в сенаторы еще в ходе выборов главы региона", – пояснила Матвиенко.