Бесплатные дрова начали раздавать в Алтайском крае отдельным категориям граждан – многодетным, малоимущим и некоторым пенсионерам, сообщает ОТР в своем видеосюжете.

Лесоматериалы выдает лесхоз Бийского района. Получить наборы могут также местные детсады, поликлиники и школы.

Организаторы решили провести благотворительную акцию в связи с сильными морозами в регионе: из-за низких температур жителям приходится часто топить дома. При этом возможность приобрести опилки есть не у всех, поясняет "Парламентская газета".

В рамках акции нуждающимся раздают по четыре кубометра дров, которые хорошо подходят для отапливания помещений. Лесхоз выделил на раздачу более 5 тысяч кубометров отходов – горбыля. Планируется, что акция продлится в Бийском районе до конца февраля.

"У нас есть такие семьи, которые находятся в социально-опасном положении. Мы их просматриваем. У нас их порядка 17. Порядка десяти семей, которые конкретно нуждаются в дровах", – рассказал глава Первомайского сельсовета Андрей Ткачев.