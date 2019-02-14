Члены обновленного штаба реготделения Общероссийского народного фронда вслед за федеральным ОНФ полностью поменяли руководство — были переизбраны все три сопредседателя. Подробности с конференции фронтовиков передает корреспондент портала Amic.ru.

Так, всего несколько минут назад члены штаба выбрали в качестве сопредседателей генерального директора ООО "Дорожные Знаки Алтая", члена Общественной палаты Барнаула Евгению Гущину, главреда журнала "Здоровье алтайской семьи", члена Совета Медицинской палаты региона Ирину Козлову и гендиректора издательского дома "Алтапресс", президента Альянса независимых региональных издателей Юрия Пургина.

Они сменили у руля ОНФ депутата БГД Марину Ермоленко, председателя краевой организации "Профсоюз работников народного образования и науки РФ" Юрия Абдуллаева и известного врача, президента Медицинской палаты Алтайского края Якова Шойхета. Кстати, Шойхет, в последние годы почти не участвовал в жизни ОНФ, а вот Ермоленко наоборот была главным публичным спикером регионального отделения.

Впрочем, все трое остались в штабе, куда входит 30 человек. После переизбрания в штаб также вошли глава исполкома ОНФ Сергей Войтюк, председатель совета реготделения "Опоры России" Евгений Госьков, председатель краевой организации Российского профсоюза работников культуры Лариса Зорина, депутаты краевого парламента Татьяна Ильюченко, Николай Якушев и Александр Лазарев, член правления "Союза пенсионеров России" в Алтайском крае Александр Милюков, чемпион Европы и мира по дзюдо Иван Нифонтов, региональный представитель Сибирской Ассоциации Автомобильных Перевозчиков Алексей Паженцев, заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН, глава алтайкой партии "Зеленые" Владимир Кириллов, глава алтайского Крайсовпрофа Иван Панов и другие.

Из штаба вышел глава Первомайского района Александр Иванов, бизнес-омбудсмен Павел Нестеров и начальник Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова — все трое, потому что заняли чиновничьи должности. Также по разным причинам штаб покинули депутат Барнаульской гордумы Марат Жумадилов, депутат Алтайского Заксобрания Юрий Матвейко, экс-глава Крайсовпрофа Владимир Бабушкин, глава местного отделения партии "Родина" Сергей Убраев и ещё девять человек.