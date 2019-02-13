В России могут продлить упрощенную регистрацию прав на дачные дома до 1 марта 2020 года. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, пишет "Парламентская газета".

Авторами инициативы выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее председателем Сергеем Мироновым.

Документом предлагается продлить до 1 марта 2020 года срок, в течение которого допускается проведение кадастрового учета и госрегистрации прав на жилые строения и дома, которые находятся на участках, предоставленных для ведения садоводства и дачного хозяйства, в упрощенном варианте.

В частности, людям не потребуется отправлять уведомления о планируемой реконструкции или строительстве этих объектов, а также об окончании работ.

Согласно действующему законодательству, такой упрощенный порядок предусмотрен до 1 марта 2019 года.