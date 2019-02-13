Венесуэльская фитнес-модель Мишель Левин опубликовала в своем Instagram видео нападения свиньи на багамском пляже.

Приключением завершились съемки на Багамах для фитнес-модели Мишель, которая в своем Instagram имеет 13,4 млн подписчиков. Ее укусила дикая свинья.

На видео Мишель в бикини идет по кромке океана, когда в кадре появляется свинья с поросятами. Животное атакует женщину, кусая ее за ту часть тела, которую та наиболее часто демонстрирует своим подписчикам.

Серьезных травм Мишель не получила. Судя по кадрам, кожные покровы на верхней утолщенной части ноги практически не были повреждены.