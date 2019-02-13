Путин и Лукашенко покорили снежные склоны в Сочи

Президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко сделали небольшой перерыв в переговорах и отправились покорять снежные склоны, передает ТАСС.

При этом глава соседнего государства отметил, что уже утром опробовал сочинские трассы и пришел в восторг. "Сегодня это совсем другой курорт, совсем другая территория, я рад, что в свое время белорусы построили здесь свой дом, – подчеркнул Лукашенко.

Заметив российского президента, один из посетителей курорта обратился к нему. "На доске не пробовали?" – спросил он. Путин ответил, что, возможно, испробует новый вид спорта в следующий раз, однако, по его мнению, "лыжи все-таки благороднее".

После прогулки президенты вернулись к переговорам. Как стало ранее известно, одна из главных тем встречи 13 февраля – нефтегазовый вопрос. Также планируется обсудить перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.