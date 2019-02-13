Депутаты Госдумы объяснили, почему МРОТ необходимо повышать плавно

Одномоментное повышение минимального размера оплаты труда более чем в два раза будет иметь плачевные последствия для экономики – такое мнение высказали депутаты на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, пишет "Парламентская газета".

Инициатива, внесенная членами парламентской фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым в октябре 2018 года, предлагает повысить с января 2019 года минимальный размер оплаты труда до 25 тыс. рублей в месяц.

"Для реализации законопроекта потребуется более 20 триллионов рублей, по сути, еще один бюджет страны. Без источников финансирования – это декларация о намерениях, а не законопроект", – выразил мнение большинства членов комитета первый замглавы комитета Михаил Тарасенко.

По мнению парламентариев, МРОТ необходимо поднимать, но не одномоментно, иначе таких радикальных мер не выдержит ни одна экономика. В своем решении комитет не поддерживает данный законопроект и рекомендует палате его отклонить.

В Совете Федерации инициативу коммунистов также не поддерживают. Как ранее заявил глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, на это нет средств. Сенатор поддержал необходимость увеличения МРОТ, однако подчеркнул, что осуществлять это нужно не так резко.

"Авторами законопроекта не учтено требование статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части определения источников и порядка исполнения соответствующих расходных обязательств", – говорится в отрицательном отзыве правительства на этот документ.

В настоящее время Федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда" установлено, что начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года.