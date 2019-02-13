Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи заявил, что .Минск будет поставлять в Россию только качественную водку и закуску, сообщает "Пятый канал".

Лукашенко отметил, что проблема некачественной продукции все еще существует. Тем не менее у России и Белоруссии есть все возможности, чтобы ее устранить и предоставить людям качественные товары.

"Какие бы ни были конфликты и скандалы, помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску", — подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что у Москвы и Минска "общая экономика". Беларусь закупает в России примерно 60-70% сырья и комплектующих. Кроме того, поддерживая белорусскую экономику, Россия помогает и своим гражданам.

"Это наша общая экономика. Поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете примерно 35–40 миллионов вместе с семьями людей, работающих на российских предприятиях, которые поставляют в Белоруссию продукцию", — добавил Лукашенко.