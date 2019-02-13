Украинскую журналистку Янину Соколовскую выгнали из студии передачи "Кто против?" на телеканале "Россия 1", сообщает РИА "Новости".

Во время эфира Соколовская обвинила российские спецслужбы в причастности к произошедшей в Одессе трагедии в мае 2014 года, когда 48 человек погибли при поджоге Дома профсоюзов. Она также неоднократно переходила на личные оскорбления.

Участник программы радиоведущая Анна Шафран раскритиковала украинскую журналистку за "запредельную по мерзости" реплику. "Ваши деды, которые, думаю, воевали в Великую Отечественную войну, уверена, вами бы стыдились. Это стыд и позор", — заключила Соколовская.

Ведущий передачи Сергей Михеев предложил ей покинуть студию. "Вас я удалять не хочу, я могу удалить кого-нибудь из ваших коллег. <…> Хотите, удалю вас? <…> Если бы это был кто-то другой, я бы вышвырнул его за шиворот", — возмутился он.

Затем Соколовская вышла из студии.