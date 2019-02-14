Ученые назвали продукты, которые вызывают преждевременную смерть

Французские ученые выяснили, что "ультраобработанные" продукты увеличивают риск возникновения заболеваний, провоцирующих раннюю смерть, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на портал LiveScienсе.

Ученые из университета Парижа поставили эксперимент. Они проанализировали данные более 44 тысяч взрослых в возрасте от 45 лет, которые в течение семи лет каждый день сообщали о своем рационе питания.

В ходе эксперимента удалось установить, что употребление так называемых "ультраобработанных" продуктов вызывает преждевременную смерть. К таким продуктам относят те, которые содержат различные добавки: ароматизаторы, красители, подсластители и эмульгаторы.

В эту группу попадают любимые многими сладости: мороженое, конфеты, энергетические батончики, пирожные, торты, печенье. Сюда же относится обработанное мясо и все блюда быстрого приготовления.

Тем не менее ученые не утверждают, что такая пища непосредственно вызывает преждевременную смерть. Скорее всего "ультраобработанные" продукты увеличивают риск различных заболеваний, которые ее провоцируют.

Как отмечают сами исследователи, "ультраобработанных" продуктов стало значительно больше за последние несколько десятилетий и они могут привести к росту количества смертельных случаев от неинфекционных заболеваний.

Отмечается, что в ходе эксперимента учитывались и другие факторы, которые могут вызвать преждевременную смерть. Ученые обратили внимание на уровень дохода и образования, индекс массы тела, физическую активность, курение, потребление алкоголя и семейный анамнез рака и болезни сердца.