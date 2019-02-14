Путин выступит с посланием Федеральному собранию на новой "арене"

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что оглашение послания Путина в этом году пройдет не в Кремле, поскольку Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца сейчас находится на ремонте.

До 2018 года глава государства зачитывал послание именно там, в 2018-м переместился в Манеж, а в 2019 году выступит в Гостином дворе.

Послание Федеральному собранию состоится в Гостином Дворе впервые. Традиционно здесь проходит ежегодная прямая линия президента России с гражданами.