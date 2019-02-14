Минздрав планирует практически полностью искоренить аборты

Замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева заявила, что Минздрав планирует вдвое сократить число абортов за ближайшие шесть лет, однако в ведомстве считают невозможным полное их исчезновение, передает ТАСС.
"До 300 тысяч хотя бы снизить – это было бы хорошо. До 2024 года мы должны достичь этой цифры", – сказала Яковлева.
В 2012 году, по словам замминистра, в России провели 900 тысяч операций, и сейчас этот показатель снизился на треть – до 627 тысяч.
При этом Яковлева отметила, что достичь нулевого показателя нереально, так как значительная часть абортов проводится по медицинским показаниям. Таким образом, считает замминистра, на количество сделанных в России абортов серьезно влияет пропаганда здорового образа жизни.
Комментарии
Нормальное место где жить, нормальную стабильную работу с нормальной оплатой вы тоже родителям предоставите, нормальное медицинское обслуживание, нормальное доступное образование? И место в жизни для ребёнка нормальное, а не дворник/грузчик?
Или просто нужны рабы?
То понимаешь рожаёте для себя, вас государство не просило. То теперь не рожать нельзя. Как бы с запятой определимся : Рожать нельзя аборт!!! Тока статистикой тыкаете.
Да все просто - щас уберут половину или больше медицинских показаний, и все. Скрепы, понимаешь...