Минздрав планирует практически полностью искоренить аборты

Замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева заявила, что Минздрав планирует вдвое сократить число абортов за ближайшие шесть лет, однако в ведомстве считают невозможным полное их исчезновение, передает ТАСС.

"До 300 тысяч хотя бы снизить – это было бы хорошо. До 2024 года мы должны достичь этой цифры", – сказала Яковлева.

В 2012 году, по словам замминистра, в России провели 900 тысяч операций, и сейчас этот показатель снизился на треть – до 627 тысяч.

При этом Яковлева отметила, что достичь нулевого показателя нереально, так как значительная часть абортов проводится по медицинским показаниям. Таким образом, считает замминистра, на количество сделанных в России абортов серьезно влияет пропаганда здорового образа жизни.