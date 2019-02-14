Нанятый через интернет-сервис "муж" избил и изнасиловал вызвавшую его москвичку, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что 11 февраля женщина наняла "мужа на час", чтобы повесить карниз в ее квартире в Москве.
Мужчина по имени Петр приехал вечером, выполнил свою работу, а затем повалил заказчицу на кровать, избил и изнасиловал. Кроме того, "муж на час" украл у женщины iPhone, после чего скрылся.
Вечером того же дня пострадавшая обратилась в полицию. 12 февраля насильник был задержан. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 ("Кража") и части 1 статьи 131 УК ("Изнасилование").
Как сообщается, задержанный ранее был судим за разбой, убийство и кражу.
Комментарии
все функции мужа выполнил, только вот мозг поклевать не дал, за что и поплатился
пригласила на час, вот он и управился в срок
Вызываешь девку на час, она насилует, иногда телефон крадет, а вот карниз ни разу не повесила. Вывод - хороший муж на час Петр был.
Теперь Петр будет женой не на один час
Видимо, решил пополнить список статей УК...
если хозяйка была страшна красива то мог бы и в любви признаться а порку на патом отложить . или хозяйка была скромна одета в мини бикини ...