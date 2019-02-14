Нанятый через интернет-сервис "муж" избил и изнасиловал вызвавшую его москвичку, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что 11 февраля женщина наняла "мужа на час", чтобы повесить карниз в ее квартире в Москве.

Мужчина по имени Петр приехал вечером, выполнил свою работу, а затем повалил заказчицу на кровать, избил и изнасиловал. Кроме того, "муж на час" украл у женщины iPhone, после чего скрылся.

Вечером того же дня пострадавшая обратилась в полицию. 12 февраля насильник был задержан. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 ("Кража") и части 1 статьи 131 УК ("Изнасилование").

Как сообщается, задержанный ранее был судим за разбой, убийство и кражу.