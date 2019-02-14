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Затраты на покупку комнаты в Барнауле окупятся за 11 лет, если ее всегда сдавать

, ИА "Амител"
Ключевым показателем является соотношение годового дохода от аренды и стоимости недвижимости
В среднем по России затраты на покупку комнаты окупятся через 10 лет / Фото: kirov-portal.ru

В среднем по России затраты на покупку комнаты окупятся через 10 лет / Фото: kirov-portal.ru

Аналитики портала "Мир квартир" составили рейтинг российских городов, где наиболее выгодно сдавать в аренду комнату.

В среднем по России затраты на покупку комнаты окупятся через 10 лет ее непрерывной сдачи внаем. Доходность составит 9,7% годовых. Ключевым показателем при расчетах стало соотношение годового дохода от аренды и стоимости недвижимости.

Барнаул в рейтинге оказался на 39-й строчке. При стоимости комнаты 654,7 тыс. рублей и арендной ставке в среднем 4915 рублей в месяц доходность от аренды составила 9% годовых. Владелец такой недвижимости может вернуть вложенные деньги примерно за 11 лет.

Напомним, согласно другому исследованию портала, срок окупаемости квартиры в Барнауле 23 года, если ее сдавать в аренду. При средней цене 2,3 млн рублей и 8126 рублей ежемесячной прибыли  доходность – 4,3%.

Вернемся к комнатам. Для сравнения, в Новосибирске срок окупаемости – 12 лет. Но и стоимость комнаты там составляет в среднем 852,6 тыс. рублей, а аренда – 5913 рублей в месяц. Доходность аренды там также ниже – 8,3%.

По времени отбития вложений из попавших в рейтинг городов СФО, худшая ситуация наблюдается в Иркутске. Там средства за комнату – 825,3 тыс. рублей – получится вернуть лишь после 14 лет сдачи ее в аренду. Наилучшая – в Красноярске, где за 9 лет окупит сама себя комната ценой 695,7 тыс. рублей. Доходность аренды выше в Красноярске – 10,7% против 7,3%.

Что касается России, то, как оказалось, самая выгодная сдача комнат в аренду – в Ульяновске, где владелец может выручить 13,9% годовых, а сама комната окупится всего за 7 лет. За такой же срок она окупится и в Вологде и даст 13,4% годовых.

Плохо окупаются также комнаты в Чите, Белгороде, Новокузнецке и Курске: 13-14 лет. А доходность в этих городах 7,1-7,8%.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.02.2019 08:27
- гость -

из статьи не понятно купить комнату(!) и сдавать? или одну комнату в трешке например?
где купить комнату? в коммуналке что ли
мы свою брали за 800 т.р. сдаем за 6 т. - коммуналка -что сломают/украдут арендаторы- мелкий ремонт на руки в чистом виде 4-5 т. окупится через 13-15 лет
.
При стоимости комнаты в 654,7 тыс. рублей точно???
возьму 2

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