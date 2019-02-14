Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России

Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях в отношении России, в частности, в связи с инцидентом в Керченском проливе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте сенатора Роберта Менендеса, сообщает RT.

Документ предусматривает введение мер в отношении судостроительного сектора и государственных энергетических проектов.

Менендес обвинил Россию в "гуманитарной катастрофе в Сирии, региональной нестабильности, похищениях украинских моряков и захвате судов", в "размывании международных норм".

Так, согласно законопроекту, санкции должны быть введены в отношении 24 "агентов ФСБ", которые принимали участие в задержании украинских моряков, нарушивших российскую границу в Керченском проливе.

Кроме того, сенаторы предложили принять меры против судостроительного сектора России за "нарушение свободы морского передвижения в Керченском проливе и по всему миру", а также против российских банков, которые "поддерживают усилия по подрыву демократических институтов в других странах".

Проект также подразумевает ограничительные меры в отношении российских энергетических проектов за пределами России и российского киберсектора. Сенаторы добавили, что санкции должны быть наложены и на инвестиции в российские проекты СПГ.