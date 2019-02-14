Некоторые российские федеральные дороги сделают из суперасфальта

В России начнут изготавливать дорожное покрытие по методу объемного проектирования, которое будет долговечнее обычного примерно в 2,5 раза – 12 лет вместо 4-5, пишут "Известия" со ссылкой на Росавтодор.

Отмечается, что асфальтобетонная смесь создается в зависимости от условий: погоды, плотности движения, грунта. Это определяет состав. Асфальт замешивают поэтапно и на каждом шаге испытывают – в этом и заключается объемное проектирование.

Технология давно применяется в США, в России – три года. Полотно лежит на трассах А-114 Вологда – Тихвин, М-5 "Урал", А-108 Московское большое кольцо, а также на участках трассы "Таврида" и дороги возле Крымского моста.

Метод недешевый: эксперты считают, что он подойдет только для федеральных дорог. В Росавтодоре отметили, что стоимость можно снизить: использовать местные материалы и старое покрытие. К тому же капитальный ремонт потребуется реже – раз в 24 года.