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Родителей предложили обязать содержать своих детей-студентов

, ИА "Амител"
Кроме того, Минюст предлагает определить и основания для вступления в брак до 18 лет
Минюст предложил внести ряд поправок в Семейный кодекс / Фото: riamo.ru

Минюст предложил внести ряд поправок в Семейный кодекс / Фото: riamo.ru

Глава Минюста РФ Александр Коновалов во время выступления в Совете Федерации в рамках "правительственного часа" предложил переложить ответственность по содержанию студентов-очников на плечи их родителей, сообщает Пятый канал.

Коновалов предложил внести следующие поправки в семейное законодательство, а также законодательство о детстве: уточнить защиту прав и законных интересов ребенка, установить минимальный размер алиментов, обязать родителей содержать совершеннолетних трудоспособных детей, проходящих очное обучение в вузах и уточнить брачный возраст и основания для вступления в брак несовершеннолетних.

Кроме того, Минюст предлагает определить и основания для вступления в брак до 18 лет и ввести уголовное преследование против тех, кто не подчиняется решению суда о передаче ребенка.

Таким образом, в ведомстве предложили внести ряд поправок в Семейный кодекс. Например, определить минимальный размер алиментов, которые родитель должен выплачивать своему учащемуся ребенку.

Что это значит? Что ребенок уже достиг совершеннолетия, мог жениться, устроиться на работу, но если при этом учится – значит, придется и дальше помогать.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.02.2019 09:08
- гость -

И без ваших предложений всю жизнь помогаем.

0  0
14.02.2019 09:14
- гость -

обязать родителей содержать совершеннолетних трудоспособных детей, проходящих очное обучение в вузах

я так понимаю хотят отменить даже мизерную стипендию..
так победимЪ
долой завоевания Великой Октябрьской социалистической революции!!!

0  0
14.02.2019 09:18
Агент госдепа

"Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили."

Прошли те времена когда образование было бесплатным, а студентам предоставляли жильё и платили стипендию. Поддерживаете и дальше путена и его корешей.

0  0
14.02.2019 09:24
- гость -

Тогда пусть получают согласие родителей не только на брак, но и на учёбу. Разные дети бывают...

0  0
14.02.2019 09:26
Зануда

какое-то странное чуффффство-хочется назвать данного товарисча Капитаном Очевидность )), то есть он решил на законодательном уровне закрепить то, что существует? или теперь так- студенты забудут про подработку и сядут плотненько на шею родителям и если папо с мамой не будут помогать-он на тих прямо в суд подать может???

0  0
14.02.2019 09:28
- гость -

Маразм крепчал...

0  0
14.02.2019 09:49
бабуля

Интересно,а сейчас кто их содержит????Или депутат думает,что студентам платятся такие же стипендии,как у него з/п???Или цены в студенческой столовой ,как в депутатской?Они там совсем оторвались от реальности похоже!!!

0  0
14.02.2019 10:06
библ

У нас в стране других-то проблем нет!!! Депутатам заняться больше нечем. Лучше с газификацией родной страны вопрос решили! Всю жизнь так было , что родители помогают и детям... Если хотите отменить стипендии так и говорите открытым текстом...

0  0
14.02.2019 10:20
- гость -

Напишите расчётный счёт Господина Коновалова -куда деньги переводить?

0  0
14.02.2019 10:55
- гость -

Прошли те времена когда образование было бесплатным, а студентам предоставляли жильё и платили стипендию. Поддерживаете и дальше путена и его корешей.

и образование есть бесплатное, и общежитие дают, и стипендию платят, и даже повышенную.
не надо тут времена какие то там вспоминать...

0  0
14.02.2019 11:01
- гость -

А потом сделать учебу до 30 лет, как в европе

0  0
14.02.2019 11:01
- гость -

А паренек, не знает о Конституции РФ?!

Статья 43. Каждый имеет право на образование.

1. Каждый имеет право на образование.

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.

0  0
14.02.2019 11:03
- гость -

14.02.2019 10:55
и образование есть бесплатное, и общежитие дают, и стипендию платят, и даже повышенную.
не надо тут времена какие то там вспоминать...

только раньше это было массово, а сейчас бюджетников в группах сколько ? 5-7 на 25 платников?

0  0
14.02.2019 11:04
- гость -

14.02.2019 11:01
- гость -
а где нарушения?
бесплатные 3-7 мест есть, учавствуй в конкурсе

0  0
14.02.2019 11:17
- гость -

14.02.2019 11:04

В этом году Алтайскому государственному техническому университету им. И.И. Ползунова (включая филиалы) выделено 1913 бюджетных мест по различным уровням образования,

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