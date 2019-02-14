Родителей предложили обязать содержать своих детей-студентов

Глава Минюста РФ Александр Коновалов во время выступления в Совете Федерации в рамках "правительственного часа" предложил переложить ответственность по содержанию студентов-очников на плечи их родителей, сообщает Пятый канал.

Коновалов предложил внести следующие поправки в семейное законодательство, а также законодательство о детстве: уточнить защиту прав и законных интересов ребенка, установить минимальный размер алиментов, обязать родителей содержать совершеннолетних трудоспособных детей, проходящих очное обучение в вузах и уточнить брачный возраст и основания для вступления в брак несовершеннолетних.

Кроме того, Минюст предлагает определить и основания для вступления в брак до 18 лет и ввести уголовное преследование против тех, кто не подчиняется решению суда о передаче ребенка.

Таким образом, в ведомстве предложили внести ряд поправок в Семейный кодекс. Например, определить минимальный размер алиментов, которые родитель должен выплачивать своему учащемуся ребенку.

Что это значит? Что ребенок уже достиг совершеннолетия, мог жениться, устроиться на работу, но если при этом учится – значит, придется и дальше помогать.