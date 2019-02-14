Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что правительство не рассматривает возможности индексации минимального размера оплаты труда в 2019 году, сообщает РИА "Новости".

По словам Топилина, в 2018 году были две "достаточно высокие" индексации.

"Сейчас нужно дать регионам эту ситуацию нормально удержать, нормально разобраться в соотношениях между заработными платами", – сказал он.

В то же время Топилин заявил, что МРОТ в России будет расти по мере роста прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы отказались от предложения повысить МРОТ до 25 тысяч рублей. Более того, они даже объяснили, почему минимальный размер оплаты труда необходимо повышать долго и плавно.