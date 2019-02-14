Четверг, 14 Февраль, 12:03

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,68
€ 74,39
237812
Обь
-20см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЧП в барнаульском аэропорту День святого Валентина-2019Споры по рубкам в ленточных борах Алтайского края
Новости

Топилин: индексации МРОТ не планируется из-за его высокого роста в 2018 году

, ИА "Амител"
Также депутаты Госдумы отказались от предложения повысить МРОТ до 25 тысяч рублей
Топилин отметил, что в 2018 году были две 'достаточно высокие' индексации МРОТ / Фото: ru.toluna.com

Топилин отметил, что в 2018 году были две "достаточно высокие" индексации МРОТ / Фото: ru.toluna.com

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что правительство не рассматривает возможности индексации минимального размера оплаты труда в 2019 году, сообщает РИА "Новости".

По словам Топилина, в 2018 году были две "достаточно высокие" индексации.

"Сейчас нужно дать регионам эту ситуацию нормально удержать, нормально разобраться в соотношениях между заработными платами", – сказал он.

В то же время Топилин заявил, что МРОТ в России будет расти по мере роста прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы отказались от предложения повысить МРОТ до 25 тысяч рублей. Более того, они даже объяснили, почему минимальный размер оплаты труда необходимо повышать долго и плавно.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

14.02.2019 09:50
- гость -

Ну вот пусть тогда и инфляция не растет, она тоже в прошлом году хорошо индексировалась!

0  0
14.02.2019 09:51
- гость -

И что мождно ждать от министра труда, когда у него всё растёТ!! Как бы в очередной раз не снизили ...

0  0
14.02.2019 10:45
Я

фотку прям подобрали в тему!
прям ржет над нами!.

0  0
14.02.2019 10:57
Агент госдепа

А путен не хочет победить США по уровню МРОТ? А то как обсуждать стоимость бензина и газа смотрим на США и Евросоюз.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
12:02
Депутаты Госдумы рассказали коллегам "всю правду" о суверенном интернете 0
11:48
Весна все ближе: резкое потепление обещают в Алтайском крае 0
11:32
Влияние пенсионной реформы на продолжительность жизни предложили изучить в РАН 2
11:21
Чиновница на Алтае получала деньги за руководство закрытым клубом 2
11:14
России предсказали переизбыток бензина в ближайшие годы 7
11:02
Эталон бизнес-седана: новое поколение Toyota Camry восхищает смелым дизайном 0
10:56
Глава алтайского Минкульта Безрукова вошла в рабочую группу Госсовета России 1
10:38
Дорога и без того убитая: кирпичи на трассе возмутили жителей Алтайского края 7
10:23
Utair объяснила 11 билетов для двоих детей-инвалидов, возвращающихся домой 5
10:13
Врач-онколог: что нужно делать, чтобы уберечься от рака 1
10:02
Театральный клуб может появиться в Госдуме 6
09:50
Инвестиционные советники: кому и зачем они нужны 0
09:34
Барнаульцы могут выиграть iPhone XR Red, купив букет цветов 0
09:33
Полиции могут разрешить расстреливать квадрокоптеры из-за угрозы террористов 14
09:27
Майма, Барнаул, Бийский район вошли в топ неплательщиков АО "Алтайэнергосбыт" 0
09:21
Названа вероятная причина обрушения трапа с людьми в барнаульском аэропорту 11
09:12
Топилин: индексации МРОТ не планируется из-за его высокого роста в 2018 году 4
09:03
Последний шанс: новый дом в популярном районе Барнаула поступил в продажу 3
09:01
С подарками и музыкой под настроение: где провести день влюбленных 0
08:56
Родителей предложили обязать содержать своих детей-студентов 15
08:48
Некоторые российские федеральные дороги сделают из суперасфальта 3
08:35
Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России 1
08:30
В Барнауле можно с большой скидкой организовать свадьбу мечты 0
08:24
Чиновники и депутаты проверили ремонт в славгородском бассейне "Дельфин" 1
08:17
Прийти, купить и выиграть: в Барнауле состоится акция с дорогим призовым фондом 0
08:02
Что нельзя делать в Сретение Господне и почему не стоит уезжать далеко из дома 1
07:50
Депутаты пересмотрят компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ в Барнауле 7
07:45
Алтайский малый и средний бизнес в 2018 году привлек на 21,5% больше кредитов 2
07:34
Активисты составили карту самых резонансных ДТП в Барнауле за три года 2
07:22
Известный общественник проверит аэропорт Барнаула после ЧП с трапом 8
07:15
Где в Барнауле научиться готовить у шеф-поваров и весело провести время 0
07:03
Квартиру у леса с гипоаллергенной отделкой продают в Барнауле за 10 млн руб. 1
06:48
Обман, огонь, игра: что такое любовь по мнению великих людей 3
06:32
Признания в любви, которые не оставят вас равнодушными 1
06:23
Выхода пока нет: насколько в России и на Алтае остра проблема замены лифтов 5
06:14
Слабый снег и небольшой минус: прогноз погоды в Алтайском крае на 14 февраля 0
06:01
Поток, который мы потеряем, или Место нового жилого квартала в Барнауле 34
05:01
Затраты на покупку комнаты в Барнауле окупятся за 11 лет, если ее всегда сдавать 4
04:28
"Муж на час" по имени Петр по-быстрому повесил карниз и изнасиловал заказчицу 8
03:56
Ученые объяснили таинственное появление воды на Марсе 0
02:49
Минздрав планирует практически полностью искоренить аборты 3
01:58
Путин выступит с посланием Федеральному собранию на новой "арене" 0
00:24
Ученые назвали продукты, которые вызывают преждевременную смерть 1
23:58
Свинский кусь: фитнес-модель укусили за самую накачанную "точку" на теле 1
23:43
Украинскую журналистку выгнали из студии передачи "Кто против?" на "России 1" 2
23:25
Лукашенко пообещал доставлять в Россию только качественную водку и закуску 0
22:59
Депутаты Госдумы объяснили, почему МРОТ необходимо повышать плавно 0
22:35
Путин и Лукашенко покорили снежные склоны в Сочи 0
21:56
Упрощенную регистрацию прав на дачные дома предложили продлить до 2020 года 0
20:49
Жителям Алтая, у которых нет денег на опилки, бесплатно раздают отходы лесхоза 7

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.