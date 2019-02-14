Правоохранительным органам предлагают разрешить сбивать беспилотники, которые летают в местах скопления людей. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал к принятию в первом чтении, пишет "Парламентская газета".
Авторы законопроекта отмечают, что на дронах могут доставлять взрывные устройства и легковесное оружие, а также с их помощью можно распылять отравляющие вещества, распространять наркотики, передавать контрабанду и запрещенные вещи заключенным, собирать данные о секретных объектах. Инициатива, разработанная группой депутатов, направлена на обеспечение общественной безопасности.
Отмечается, что стоимость дронов снижается, и число их владельцев в России растет с каждым годом. С января по сентябрь 2017 года россияне приобрели более 57 тысяч таких беспилотников.
По прогнозам специалистов, к 2035 году в воздушном пространстве России постоянно будут находиться около 100 тысяч дронов, отмечает издание.
По информации Минтранса, очень часто беспилотники летают в непосредственной близости от мест массового пребывания людей, вблизи объектов транспорта и транспортных средств. При этом на данный момент правоохранительным органам запрещено их сбивать.
Законопроект предлагает дать возможность органам государственной охраны, Росгвардии, МВД и ФСБ блокировать сигнал беспилотников, повреждать их и даже сбивать, если они угрожают общественной безопасности или безопасности важных объектов.
Комментарии
хочется вспомнить позорное падение коптера Почты России-много он там смог на себе нести??? вы о каких бомбах говорите или отравляющем веществе??? у нас есть небольшой, ребятишки весной, например, делают для бабушки очередную съёмку участка, чтобы она свои грядки напланировала ))), вещь-то прикольная, можно снимать с высоты-посмотреть, куда там дети дружною толпой пошлёпали за огороды )), может, не стоит прям расстреливать????
и да, самое главное, боязнь чиновников только по одному поводу-как бы их владения не рассмотрели с высоты, ибо через их заборы не заглянешь )))
Интересно, но и раньше никто не мешал использовать летающие модели, ну что-то никто не запрещал и проблемой не было.
Человек идущий по улице может быть террористом да и просто не тока отраву в кармане может нести или там оружие за пазухой, а может и бомбу даже атомную - давайте уже чё мелочиться разрешите людей на улице расстреливать.
Скоро и автомобили разрешат расстреливать так как они могут доставлять бомбы, оружие, отраву, наркотики, контрабанду. Потом и расеян. Это у цивилизованных странах право собственности святое, а у нас... У скота нет прав!
Насколько я понимаю, стрелять в местах массового скопления людей они уже могут без проблем, осталось только разрешить им стрелять просто так - ну показалось что-то, бывает, чотакова.
А может еще и оператора дрона ликвидировать?
Кстати, сейчас есть такие дроны, которые похожи на птиц. Т.е. издали даже не отличишь.
Bionic Drone
этих биоников делают чтобы птичью писихику не нарушить????
Даже подумать страшно, как же грядки на 6 сотках разместить без квадрокоптера
Во всём мире использование квадрокоптеров регламентировано. Во многих странах полиция гласно или негласно наделена точно таким же правом. Вряд ли Россия должна быть исключением
не 6 соток, а поболе ), просто там ещё садовые деревья и кустарники, а бабушка любит-чтоб всё по линеечке и ничего не простаивало, вот ....
и, кстати, чем нагонять на массовые мероприятия кучу полицейских-сделайте пару операторов-картинка выводится на экран-видно всё и коптеры не мешают ни концерту уличному, ни шествию
Голубей тоже отстреливать ?