Правоохранительным органам предлагают разрешить сбивать беспилотники, которые летают в местах скопления людей. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал к принятию в первом чтении, пишет "Парламентская газета".

Авторы законопроекта отмечают, что на дронах могут доставлять взрывные устройства и легковесное оружие, а также с их помощью можно распылять отравляющие вещества, распространять наркотики, передавать контрабанду и запрещенные вещи заключенным, собирать данные о секретных объектах. Инициатива, разработанная группой депутатов, направлена на обеспечение общественной безопасности.

Отмечается, что стоимость дронов снижается, и число их владельцев в России растет с каждым годом. С января по сентябрь 2017 года россияне приобрели более 57 тысяч таких беспилотников.

По прогнозам специалистов, к 2035 году в воздушном пространстве России постоянно будут находиться около 100 тысяч дронов, отмечает издание.

По информации Минтранса, очень часто беспилотники летают в непосредственной близости от мест массового пребывания людей, вблизи объектов транспорта и транспортных средств. При этом на данный момент правоохранительным органам запрещено их сбивать.

Законопроект предлагает дать возможность органам государственной охраны, Росгвардии, МВД и ФСБ блокировать сигнал беспилотников, повреждать их и даже сбивать, если они угрожают общественной безопасности или безопасности важных объектов.