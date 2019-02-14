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Полиции могут разрешить расстреливать квадрокоптеры из-за угрозы террористов

, ИА "Амител"
На дронах могут доставлять бомбы, оружие, отраву, наркотики, контрабанду, а также могут снимать различные объекты
Инициатива депутатов направлена на обеспечение общественной безопасности / Фото: yandex.ru

Инициатива депутатов направлена на обеспечение общественной безопасности / Фото: yandex.ru

Правоохранительным органам предлагают разрешить сбивать беспилотники, которые летают в местах скопления людей. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал к принятию в первом чтении, пишет "Парламентская газета".

Авторы законопроекта отмечают, что на дронах могут доставлять взрывные устройства и легковесное оружие, а также с их помощью можно распылять отравляющие вещества, распространять наркотики, передавать контрабанду и запрещенные вещи заключенным, собирать данные о секретных объектах. Инициатива, разработанная группой депутатов, направлена на обеспечение общественной безопасности.

Отмечается, что стоимость дронов снижается, и число их владельцев в России растет с каждым годом. С января по сентябрь 2017 года россияне приобрели более 57 тысяч таких беспилотников.

По прогнозам специалистов, к 2035 году в воздушном пространстве России постоянно будут находиться около 100 тысяч дронов, отмечает издание.

По информации Минтранса, очень часто беспилотники летают в непосредственной близости от мест массового пребывания людей, вблизи объектов транспорта и транспортных средств. При этом на данный момент правоохранительным органам запрещено их сбивать.

Законопроект предлагает дать возможность органам государственной охраны, Росгвардии, МВД и ФСБ блокировать сигнал беспилотников, повреждать их и даже сбивать, если они угрожают общественной безопасности или безопасности важных объектов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.02.2019 09:51
Зануда

хочется вспомнить позорное падение коптера Почты России-много он там смог на себе нести??? вы о каких бомбах говорите или отравляющем веществе??? у нас есть небольшой, ребятишки весной, например, делают для бабушки очередную съёмку участка, чтобы она свои грядки напланировала ))), вещь-то прикольная, можно снимать с высоты-посмотреть, куда там дети дружною толпой пошлёпали за огороды )), может, не стоит прям расстреливать????

0  0
14.02.2019 09:53
Зануда

и да, самое главное, боязнь чиновников только по одному поводу-как бы их владения не рассмотрели с высоты, ибо через их заборы не заглянешь )))

0  0
14.02.2019 10:14
- гость -

Интересно, но и раньше никто не мешал использовать летающие модели, ну что-то никто не запрещал и проблемой не было.

0  0
14.02.2019 10:23
месный

Человек идущий по улице может быть террористом да и просто не тока отраву в кармане может нести или там оружие за пазухой, а может и бомбу даже атомную - давайте уже чё мелочиться разрешите людей на улице расстреливать.

0  0
14.02.2019 10:26
- гость -

Скоро и автомобили разрешат расстреливать так как они могут доставлять бомбы, оружие, отраву, наркотики, контрабанду. Потом и расеян. Это у цивилизованных странах право собственности святое, а у нас... У скота нет прав!

0  0
14.02.2019 10:33
- гость -

Насколько я понимаю, стрелять в местах массового скопления людей они уже могут без проблем, осталось только разрешить им стрелять просто так - ну показалось что-то, бывает, чотакова.

0  0
14.02.2019 10:33
- гость -

А может еще и оператора дрона ликвидировать?

0  0
14.02.2019 10:34
- гость -

Кстати, сейчас есть такие дроны, которые похожи на птиц. Т.е. издали даже не отличишь.

0  0
14.02.2019 10:36
- гость -

Bionic Drone

0  0
14.02.2019 10:41
Зануда

этих биоников делают чтобы птичью писихику не нарушить????

0  0
14.02.2019 10:51
- гость -

Даже подумать страшно, как же грядки на 6 сотках разместить без квадрокоптера

0  0
14.02.2019 10:57
Чучмек

Во всём мире использование квадрокоптеров регламентировано. Во многих странах полиция гласно или негласно наделена точно таким же правом. Вряд ли Россия должна быть исключением

0  0
14.02.2019 11:13
Зануда

не 6 соток, а поболе ), просто там ещё садовые деревья и кустарники, а бабушка любит-чтоб всё по линеечке и ничего не простаивало, вот ....
и, кстати, чем нагонять на массовые мероприятия кучу полицейских-сделайте пару операторов-картинка выводится на экран-видно всё и коптеры не мешают ни концерту уличному, ни шествию

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14.02.2019 11:36
- гость -

Голубей тоже отстреливать ?

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