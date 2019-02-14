Театральный клуб может появиться в Госдуме

В Госдуме может появиться парламентский театральный клуб, где депутатам и сотрудникам аппарата палаты будут демонстрировать моноспектакли, а также специально для них будут проводить творческие вечера, пишет "Парламентская газета".

"Мы видим, какой популярностью пользуется наш парламентский киноклуб, поэтому в ближайшее время попробуем найти площадку для того, чтобы на постоянной основе проводить разнообразные моноспектакли и творческие встречи", – рассказала глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Киноклуб появился в Думе в 2013 году по инициативе экс-председателя комитета Станислава Говорухина. Как рассказывала ранее зампредседателя комитета Елена Драпеко, идею "демонстрировать депутатам хорошие фильмы Говорухин предложил еще в 90-е годы".

В 2018 году Совет Думы принял решение присвоить Киноклубу имя Станислава Говорухина, который скончался в том же году. Ему было 83 года. Теперь в стенах Госдумы появится еще и театральный клуб.