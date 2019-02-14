Предварительную причину обрушения трапа с людьми в барнаульском аэропорту назвал директор авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко.
Как сообщают "Вести 22", по его словам, инцидент мог произойти из-за разрушения узлов крепления корпуса подшипника передней опоры трапа.
Отметим, что ЧП произошло на трапе СПТ-154, который был разработан специально под Ту-154 харьковским авиазаводом в 70-х годах. Разрушенный трап отправили на экспертизу. Известно, что он находился в работе более 20 лет.
Его исправность проверяли в октябре 2018 года, а ремонт проводили в 2012 году в Белгороде. Не исключается, что тогда на трап были установлены старые детали.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, обрушение трапа при посадке пассажиров в самолет Барнаул – Москва произошел в аэропорту краевой столицы утром 12 февраля.
По данным органов следствия, в результате ЧП пострадали шесть человек, четверо были доставлены в больницу. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей").
Комментарии
Беда в том, что и на самолеты старые или контрафактные детали ставили
Не умели раньше узлы крепления корпусов подшипников качественно строить, вот Мы и расхлебываем сейчас!
Да? А на трап 70 года запчасти-то делают еще? Или скорее всего по принципу как смогли так и починили, не самолет же...
Думал как в/на украине с мостом: "он устал"...
"Известно, что он находился в работе более 20 лет." - сколько срок эксплуатации? или в октябре 2018, подмазали краской, смазали, и пусть дальше работает...
Да на этом трапе еще Волк в "Ну, погоди!" летал!
тирьям тирьярим там тирьям
да это и так было понятно, что разрушение конструкции
Причина одна - воры во власти! Деньги есть на все, в том числе миллионные (в день!) зарплаты, на квартиры в тысячи метров, особняки и замки - на обеспечение безопасности граждан страны нет, но вы держитесь!!!
10:56, ну так это же для чужих людей, а то для доченьки, женушки, любовницы и т.п.
В а/п деньги на ремонты не жалеют, но ну как определить усталость металла? Рентгенов в а/п нет.