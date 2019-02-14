Жители Алтайского края и Барнаула могут выиграть iPhone XR Red (64 GB) при покупке букета цветов. Розыгрыш проходит с 11 февраля по 10 марта 2019 (включительно).
Для участия в розыгрыше необходимо:
● Оформить заказ через:
Сайт Цветули.рф
Мобильное приложение Айфон.цветули.рф
Мобильное приложение Андроид.цветули.рф
● Заказ должен быть со статусом “Выполнен”, в любом городе;
-
Возраст участников от 18 лет;
● Быть гражданином РФ.
В розыгрыше не участвуют заказы из других стран, заказы оформленные анонимно, и не выполненные по любой причине заказы.
Организаторы конкурса предупреждают, что в случае, если не дозвонятся до победителя, розыгрыш будет проведен повторно.
Победителя определят через сайт RandStuff.ru.
Розыгрыш пройдёт 11 марта в прямом эфире в 11:00 по московскому времени, в инстаграме @cvetuly_ru.
Чтобы увидеть результаты розыгрыша нужно стать подписчиком в инстаграме @cvetuly_ru.
Подробности акции, информацию о количестве и месте получения призов можно узнать по телефону: 23-90-23
Организаторы конкурса: представитель в Барнауле Сеть салонов "7 роз", ИП Щербакова Л.С.
Адрес: г. Барнаул пр. Калинина,67
2019 г
Комментарии