Жители Алтайского края и Барнаула могут выиграть iPhone XR Red (64 Gb) при покупке букета цветов. Розыгрыш проходит с 11 февраля по 10 марта 2019 (включительно).

Для участия в розыгрыше необходимо:

● Оформить заказ через:

Сайт Цветули.рф

Мобильное приложение Айфон.цветули.рф

Мобильное приложение Андроид.цветули.рф

● Заказ должен быть со статусом "Выполнен", в любом городе;

● Возраст участников от 18 лет;

● Быть гражданином РФ.

В розыгрыше не участвуют заказы из других стран; заказы, оформленные анонимно; заказы, не выполненные по любой причине.

Организаторы конкурса предупреждают, что в случае, если не дозвонятся до победителя, розыгрыш будет проведен повторно.

Победителя определят через сайт RandStuff.ru.

Розыгрыш пройдет 11 марта в прямом эфире в 11:00 по московскому времени, в "Инстаграме" @cvetuly_ru.

Чтобы увидеть результаты розыгрыша, нужно стать подписчиком в "Инстаграме" @cvetuly_ru.

Подробности акции, информацию о количестве и месте получения призов можно узнать по телефону: 23-90-23

Организаторы конкурса: представитель в Барнауле Сеть салонов "7 роз", ИП Щербакова Л.С.

Адрес: г. Барнаул пр. Калинина,67

2019 г.