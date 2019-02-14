России предсказали переизбыток бензина в ближайшие годы

В России сформировался профицит мощностей по производству бензина, пишут "Ведомости" со ссылкой на презентацию Argus Consulting "Нефтепереработка РФ в 2019 году: Ожидания и перспективы".
После запуска новых установок на комплексе "ТАНЕКО" в Татарстане и на Антипинском НПЗ мощности по производству бензина увеличились почти на 2 млн тонн. Производство бензина увеличилось за счет модернизации старых заводов и строительства новых. При этом до 2026 года будут модернизированы еще девять НПЗ, а выпуск бензина класса "Евро-5" увеличится на 3 млн тонн.
Уже сейчас сформировался значительный профицит мощностей по выпуску бензина. Производителям вскоре придется решать новую задачу – искать эффективные каналы сбыта, поскольку внутренний спрос на бензин растет медленно, а на экспортных рынках усиливается конкуренция.
Эксперты не ожидают, что рост производства бензина будет резким.
"Мы ожидаем умеренный рост выпуска бензина в России, по мере того как компании будут находить рынки сбыта", – сказал старший аналитик Argus Consulting Сергей Агибалов.
Согласно данным Минэнерго, в 2018 году производство бензина выросло на 200 тыс. тонн – до 39,4 млн, а экспорт сократился на 100 тыс. тонн – до 4 млн по отношению к показателям 2017 года.
На внутреннем рынке будет ужесточаться конкуренция, считают эксперты. В то же время резкий рост экспорта невозможен, поскольку перевалочных мощностей для светлых нефтепродуктов в северо-западных и южных портах России не хватает. Кроме того, Казахстан увеличил производство бензина и сумел вытеснить части российского топлива с рынков Центральной Азии.
Еще одним выходом является переход заводов на выпуск не автомобильного, а прямоперегонного бензина (нафты), который является сырьем для нефтехимических производств.
Комментарии
В России сформировался профицит мощностей по производству бензина
а то, сырую нефть ударными темпами гонят за кордон благодаря медведевскому налоговому маневру )))
А цены в рознице снизить не пробовали?
Смешно. Сырьё продавать норма, а готовую продукцию нет. Цены снизить на внутреннем рынке.
14.02.2019 11:24
Дядька
А цены в рознице снизить не пробовали?
Ты пьяный чтоли? Такое предлагаешь!
14.02.2019 11:24
Дядька
Не-а, будет по-другому. Снизят производимое количество, а чтобы получить такую же прибыль, просто поднимут цены. Как обычно.
Да! Чот я брякнул в не строку,,,
России предсказали переизбыток бензина в ближайшие годы
значит опять всё подорожает...
Ну да, по 50р/литр, спрос на него, несколько убавится.
Могут на законодательном уровне обязать на машины какие-нибудь хрени ставить, чтобы расход топлива увеличился до 100л/км - вот и не будет профицита и увеличивается доход.