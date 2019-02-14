Глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что вопрос о том, как повлияет на продолжительность жизни повышение планки пенсионного возраста, не исследован, сообщает "Интерфакс".

"Мы подняли на пять лет пенсионный возраст. А кто знает, как это стрельнет в продолжительность жизни?" – задался вопросом Сергеев.

"Этот вопрос не исследован. Может быть, это снизит продолжительность жизни, и мы не сможем эту задачу "78 плюс" (повышение продолжительности жизни в РФ до 78 лет и выше) решить", – подчеркнул Сергеев.

По его мнению, вначале необходимо исследовать причины долголетия, а также связь между здоровьем граждан и социально-экономическими факторами. В частности, нужно выяснить, каким образом влияет на здоровье урбанизация.

Накануне министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что до 2036 года нового повышения пенсионного возраста не предусматривается.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. С ​2019 года начнется постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.