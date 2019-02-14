Житель Алтайского края запечатлел, как автодорога Мамонтово-Романово завалена кирпичами.
Фотографией с трассы он поделился в сообществе Barnaul 22. "По проезжей части валялись кирпичи. На фото малая часть. И это не в первый раз. Спасибо парням на белом внедорожнике, не остались равнодушными, остановились и помогли очистить проезжую часть", — отмечает автор заметки.
Также он задается вопросом, когда начнут закреплять перевозимые грузы и когда за этим будет контроль.
"Дорога и так убитая, еще такие сюрпризы…", — резюмирует автор.
Комментарии
Детский сад какой-то. Ну остановись, убери. Не в германии какой-нибудь живёшь, а в россии. Или посты в паблике накручивать надо?
Тьфу!
вконтактышь и этим все сказано...
радоваться надо, что в лобовое не прилетело,а так собери и построй себе домик как пан тыковка))
Так раз дорога убита, оттуда и кирпичи вылетают из кузова при перевозке. Специально-то уж их точно не раскидывают...