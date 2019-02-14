Житель Алтайского края запечатлел, как автодорога Мамонтово – Романово завалена кирпичами.

Фотографией с трассы он поделился в сообществе Barnaul 22. "По проезжей части валялись кирпичи. На фото малая часть. И это не в первый раз. Спасибо парням на белом внедорожнике, не остались равнодушными, остановились и помогли очистить проезжую часть", – отмечает автор заметки.

Также он задается вопросом, когда начнут закреплять перевозимые грузы и когда за этим будет контроль.

"Дорога и так убитая, еще такие сюрпризы…", – резюмирует автор.