Житель Алтайского края запечатлел, как автодорога Мамонтово – Романово завалена кирпичами.
Фотографией с трассы он поделился в сообществе Barnaul 22. "По проезжей части валялись кирпичи. На фото малая часть. И это не в первый раз. Спасибо парням на белом внедорожнике, не остались равнодушными, остановились и помогли очистить проезжую часть", – отмечает автор заметки.
Также он задается вопросом, когда начнут закреплять перевозимые грузы и когда за этим будет контроль.
"Дорога и так убитая, еще такие сюрпризы…", – резюмирует автор.
Комментарии
Детский сад какой-то. Ну остановись, убери. Не в германии какой-нибудь живёшь, а в россии. Или посты в паблике накручивать надо?
Тьфу!
вконтактышь и этим все сказано...
радоваться надо, что в лобовое не прилетело,а так собери и построй себе домик как пан тыковка))
Так раз дорога убита, оттуда и кирпичи вылетают из кузова при перевозке. Специально-то уж их точно не раскидывают...
Спасибо парням на белом внедорожнике, остановились, убрали. А сетевое ч.., пардон, хомячок, способен только фоткать и ныть, впрочем как и все сетевые ч... такие же.
Да, это ж халява! Или чувак ты не русский? Не в курсе почем нынче кирпич? Собирай потихоньку пока хозяин кирпичей не приехал, ну а если встретишь отдай за вознаграждение!
В 80-90 года там бы вся дервня близлежайшая уже подтянулась. Мы с батей так за два года гараж подняли. С по большому с сада и на сад ездили. Всегда влюльке что-нибудь привозили.
Все правильно чел сделал. Посмотрел бы как вы реагировали, когда колесом пару кирпичей словили, или извиняюсь. ..авно бы разлили на дороге, тоже бы пошли убирать? Когда нет порядка в этом и в другом не будет. А потом сами же ноете, что кругом все плохо.